FIFA führt bei WM 2026 neue Regel ein: Alle Kaderspieler stehen zur Hymne bereit

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erhält ein neues Zeremonienformat: Bei jedem Spiel betreten bis zu 26 Spieler jeder Mannschaft den Rasen, während die Nationalhymnen gespielt werden. Die Regel gilt für alle 104 Begegnungen und wird im Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika erstmals umgesetzt.

Bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den nordamerikanischen Ländern USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, hat die FIFA eine neue Vorschrift für das Abspielen der Nationalhymnen eingeführt.

Bisher war es üblich, dass nur die Startelf beider Mannschaften vor dem Anpfiff zusammen mit dem Trainerstab den Hymnen lauschte. Jetzt wird dieser feierliche Moment erweitert: Alle im Kader zugelassenen Spieler - also bis zu 26 Akteure pro Nation - sollen gemeinsam das Feld betreten, sobald die Hymnen erklingen. Ziel ist es, den symbolischen Charakter des Rituals zu verstärken und jedem einzelnen Spieler die Möglichkeit zu geben, den Nationalstolz unmittelbar zu spüren.

Der FIFA-Generalsekretär betonte, dass die ganze Mannschaft, nicht nur die elf Spieler, die das eigentliche Spiel bestreiten, ein Teil dieses bedeutungsvollen Rituals sei, da sie im weiteren Turnierverlauf ebenfalls zum Einsatz kommen kann. Die praktische Umsetzung sieht vor, dass während der beiden Nationalhymnen alle Kaderspieler im Mittelkreis versammelt werden. Dort wird ein spezielles Banner platziert, das die Flaggen beider Länder sowie das offizielle FIFA-Logo zeigt. Kleine Nationalflaggen werden um das Feld herum verteilt, um die Atmosphäre noch weiter zu beleben.

Zusätzlich werden die Teams von jeweils einem Einlaufkind begleitet, das die jeweiligen Nationalfarben trägt und die Kinder symbolisch für die kommende Generation stehen lässt. Die eigentliche Spielvorbereitung bleibt unverändert: Der traditionelle Handschlag zwischen den Kapitänen beider Teams und das Mannschaftsfoto werden nach wie vor nur mit den tatsächlich eingesetzten Elf Spielern durchgeführt, um die sportliche Fairness zu wahren. Die neue Regelung wird erstmals beim Eröffnungsspiel der WM 2026 zum Einsatz kommen, das am Donnerstagabend zwischen Mexiko und Südafrika ausgetragen wird.

Laut FIFA‑Pressestelle soll das Ereignis nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuschauer und die übertragenden Medien weltweit emotional berühren. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die erweiterte Zeremonie das Zeitmanagement des Spieltags beeinträchtigen könnte, während Befürworter die gesteigerte Inklusivität loben. Unabhängig von den Meinungen wird die Praxis ein neues Kapitel in der Geschichte der internationalen Fußballzeremonien markieren und könnte in Zukunft zum Standard werden, wenn weitere Turniere folgen.

Die FIFA hat zudem betont, dass die Regel für alle 104 WM‑Spiele verbindlich gilt und damit ein einheitliches, respektvolles Auftreten aller teilnehmenden Nationen gewährleisten soll





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