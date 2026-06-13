FIFA-Chef Infantino macht sich über Italiens WM-Misere lustig

Gianni Infantino, der Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA), hat sich über das Scheitern Italiens bei der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft (WM) lustig gemacht. In einem Interview des brasilianischen Senders CazéTV sagte er, dass Italien vielleicht bei einer WM mit 64 Teams oder sogar 228 Teams qualifiziert werden könnte.

Der FIFA -Chef Gianni Infantino hat sich über das Scheitern Italien s bei der WM-Qualifikation lustig gemacht. Im Interview des brasilianischen Senders CazéTV sagte er, dass Italien vielleicht bei einer WM mit 64 Teams oder sogar 228 Teams qualifiziert werden könnte.

Dieser Aussage zufolge würde die FIFA auf 228 Teams aufstocken, da sie 211 Mitgliedsverbände hat. Italiens Sportminister Andrea Abodi zeigte sich irritiert über die Aussage und kündigte an, das Gespräch mit dem FIFA-Chef suchen zu wollen. Er ist an den direkten Gedanken des FIFA-Chefs interessiert und möchte die Sachlage klären. Italien hatte zum dritten Mal in Serie die WM-Qualifikation verpasst und fehlt beim derzeitigen Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals sind 48 Teams bei der Endrunde dabei





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Gianni Infantino FIFA Italien WM-Qualifikation 228 Teams

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