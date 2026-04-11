FIFA beharrt auf Austragung in USA: Iranische Nationalmannschaft muss in Amerika spielen

Die FIFA lehnt den Antrag des Iran auf Verlegung der WM-Gruppenspiele ab und bekräftigt die Austragung in den USA. Sicherheitsbedenken und politische Spannungen erschweren die Lage.

Inmitten der erhitzten Debatte um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 hat die FIFA eine klare Position bezogen. Die iranische Nationalmannschaft wird ihre Gruppenspiele wie geplant in den Vereinigten Staaten austragen müssen, und nicht in Mexiko. Dies bedeutet, dass ein Antrag des iranischen Fussballverbandes endgültig abgelehnt wurde.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Entscheidung in aller Deutlichkeit untermauert, indem er betonte, dass an den Spielorten Los Angeles und Seattle nicht gerüttelt wird. Mit den Worten 'Keinen Plan B' beendete Infantino die anhaltende Diskussion, die von geopolitischen Spannungen und Sicherheitsbedenken geprägt war. Die Entscheidung unterstreicht das Festhalten der FIFA an ihrem vorgegebenen Spielplan und die Priorisierung organisatorischer Aspekte trotz politischer Implikationen.\Der Hintergrund dieser kontroversen Entscheidung wurzelt in der komplexen geopolitischen Lage. Nach den militärischen Auseinandersetzungen der Vereinigten Staaten und Israels im Nahen Osten äußerte der Iran erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Austragungsorte der WM in den USA. Darüber hinaus trugen öffentliche Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu einer weiteren Eskalation bei. Trump stellte in Frage, ob eine Einreise der iranischen Mannschaft 'angemessen' sei, was in Teheran als klare Provokation gewertet wurde. Diese Aussagen verschärften die bereits angespannte Situation und führten zu Überlegungen über mögliche Reaktionen seitens des Iran. Die FIFA, konfrontiert mit diesen Herausforderungen, entschied sich für eine konsequente Linie, um die Stabilität des Wettbewerbs zu gewährleisten und bereits getroffene organisatorische Vereinbarungen nicht zu gefährden.\Trotz der angespannten politischen Lage und der geäußerten Sicherheitsbedenken hält die FIFA an ihrem Kurs fest. Ein kurzfristiger Umzug der Spiele, so die FIFA, sei schlicht nicht realisierbar. Die bereits erfolgte Ticketverkäufe in großer Stückzahl sowie die abgeschlossenen Sponsorenverträge machen eine Verlegung unmöglich. Diese Entscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf die geplanten Gruppenspiele des Iran gegen Belgien, Ägypten und Neuseeland. Präsident Infantino versucht, die Situation zu entschärfen, indem er auf laufende Gespräche mit iranischen Funktionären verweist. Er versichert, dass der Iran an der Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Die Lage bleibt jedoch heikel, da im Iran sogar über einen Boykott der USA – nicht aber der WM selbst – nachgedacht wird. Die FIFA betont die Einhaltung von Fairness und des bestehenden Spielplans, der bereits im Dezember 2025 veröffentlicht wurde und nun unter allen Umständen eingehalten werden soll. Diese Entscheidung der FIFA spiegelt das Bestreben wider, die Integrität des Wettbewerbs zu wahren, während gleichzeitig die diplomatischen und politischen Implikationen dieser sensiblen Situation berücksichtigt werden müssen





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