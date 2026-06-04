FIFA ändert Leitfaden: Wiederverwendbare Wasserflaschen nicht mehr in die Stadien

Der Weltverband FIFA hat eine wichtige Änderung im Leitfaden vorgenommen. Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht mehr in die Stadien mitgenommen werden. Der Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

Trotz der angespannten Situation um die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat der Weltverband FIFA eine wichtige Änderung im Leitfaden vorgenommen. Der Grund dafür sind Sicherheitsbedenken , die es erforderlich machen, dass wiederverwendbare Wasserflaschen nicht mehr in die Stadien mitgenommen werden dürfen.

Dies dürfte bei den Fans für Ärger sorgen, da sie ihre leeren Flaschen nicht einmal mehr an einem Trinkbrunnen oder Wasserspender auffüllen können. Zuletzt hatte der Weltverband noch angekündigt, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter in die Arenen mitgebracht werden dürfen. Die Kosten für Wasserflaschen im Stadion sind noch unklar, aber bei der Klub-Weltmeisterschaft im Vorjahr hatten die Austragungsorte zwischen vier und sechs Dollar für eine Flasche Wasser verlangt.

Wissenschafter hatten zuletzt davor gewarnt, dass Fans und Spieler aufgrund der Hitze gesundheitlichen Risiken ausgesetzt seien. Die Städte bereiten sich entsprechend vor. So plant das Gesundheitsamt des Los Angeles County, umfassend über Hitzeschutz und ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu informieren. New York will Informationen an Abonnenten des öffentlichen Warnsystems sowie über WhatsApp an internationale Besucher versenden.

Seattle prüft den Einsatz von klimatisierten Bussen und Wassernebelanlagen bei Fanfesten und Spielen. In Vancouver sollen bei allen Turnierveranstaltungen schattige Sitzbereiche geben





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Sicherheitsbedenken Wasserflaschen Stadien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pocher: 'In meiner Welt ist Amira noch nicht schwanger'Amira Aly wehrt sich gegen Pocher-Vorwürfe: Streit um Kontakt zu Kindern, neue Details aus ihrem Umfeld. Aktuelle Entwicklungen im Familienkonflikt.

Read more »

Friedenspreis für Trump – WM-Starter fordert AufklärungIm Rahmen der WM-Auslosung erhielt US-Präsident Donald Trump den neuen FIFA-Friedenspreis verliehen. Ein WM-Teilnehmer fordert eine Aufklärung.

Read more »

Baumgartner fällt für WM 2026 aus: Operation erfolgreich verlaufenDer österreichische Nationalspieler Christoph Baumgartner hat sich beim Aufwärmen vor dem Länderspiel gegen Tunesien eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und musste sich einer Operation unterziehen. Der Eingriff war erfolgreich, doch der 26-Jährige wird die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verpassen. Teamchef Ralf Rangnick plant vorerst keine Nachnominierung. Das Nationalteam reist wie geplant in die USA, wo die finale Vorbereitung beginnt.

Read more »

FIFA erstellt digitale Zwillinge von allen ÖFB-StarsBei der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es Anpassungen bei Abseits-Entscheidungen. Dafür werden alle Spieler gescannt.

Read more »