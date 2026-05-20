Fidel Castro: Keine Hinweise auf Staatsverrat oder Regierungserlieferung, Trump strebt Regimewechsel in Kuba an

Fidel Castro, der 94-jährige ehemalige kubanische Präsident, war zuletzt öffentlich aufgetreten, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass er das Land verlassen hat oder von der Regierung ausgeliefert werden könnte. US-Präsident Donald Trump strebt einen Regimewechsel in Kuba an.

Der 94-jährige Fidel Castro war zuletzt öffentlich aufgetreten, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass er das Land verlassen hat oder von der Regierung ausgeliefert werden könnte.

US-Präsident Donald Trump strebt einen Regimewechsel in Kuba an. Die kubanische Regierung hat bislang keine Stellungnahme zur Anklage abgegeben. Die Vorwürfe dürften jedoch auf einen Vorfall aus dem Jahr 1996 zurückgehen, als kubanische Kampfjets zwei Flugzeuge der Exil-Organisation Brothers to the Rescue abschossen, wobei alle vier Insassen getötet wurden. Castro war zu dieser Zeit Verteidigungsminister.

Die kubanische Regierung hat den Abschuss stets als legitime Reaktion auf das Eindringen in ihren Luftraum verteidigt. Trump bezeichnete Kuba am Mittwoch als 'Schurkenstaat', der feindliches ausländisches Militär beherbergt. Die Maßnahmen seiner Regierung sollen dazu führen, den US-Einfluss auf dem amerikanischen Kontinent auszuweiten. US-Außenminister Marco Rubio stellte Kuba jedoch unterdessen Hilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar in Aussicht und machte die Führung in Havanna für den Mangel an Strom, Lebensmitteln und Treibstoff verantwortlich.

Cubas Außenminister Bruno Rodriguez nannte Rubio ein 'Sprachrohr korrupter und rachsüchtiger Interessen' und schloss die Annahme der Hilfen nicht aus, weil er den Zynismus des Angebots angesichts der US-Wirtschaftsblockade sieht. Das Vorgehen gegen Castro erinnert an die Anklage gegen den früheren venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wegen Drogenhandels. Die US-Regierung hatte dies als Rechtfertigung für einen Militäreinsatz in Caracas im Jänner herangezogen, bei dem Maduro gefangen genommen und nach New York gebracht wurde.

Trump hatte im März gedroht, dass Kuba nach Venezuela 'als Nächstes an der Reihe' sei. Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel warnte am Montag, dass ein US-Militäreinsatz gegen sein Land zu einem 'Blutbad' führen würde





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