Die FIA greift nach den ersten drei Rennen in die Formel 1 ein und stoppt einen technischen Trick von Mercedes und Red Bull, der im Qualifying genutzt wurde, um die Batteriekapazität der Rennwagen optimal zu nutzen. Die Regelanpassung soll die Sicherheit erhöhen und einen fairen Wettbewerb gewährleisten.

Die FIA greift in der langen Formel-1-Pause durch. Mit einer Regelanpassung stoppt der Motorsport -Weltverband einen Trick von Mercedes und Red Bull . In der Motorsport -'Königsklasse' wird nach den ersten drei Saisonrennen hinter verschlossenen Türen verhandelt. Es geht vor allem darum, das sogenannte 'Superclipping', also das Aufladen der Batterie auf langen Geraden samt plötzlichem Leistungsabfall, zu verhindern. Die Absagen der Formel-1-Rennen von Bahrain und Saudi-Arabien, mutmaßlich aufgrund des andauernden Konflikts im Iran, kamen dem Motorsport -Weltverband entgegen; es gab dadurch viel Zeit für interne Gespräche und die Analyse der bisherigen Saisonverläufe.

Eine konkrete Lösung für das 'Superclipping' Problem steht zwar noch aus, doch die FIA hat bereits einen entscheidenden Schritt unternommen, indem sie einen technischen Kniff von Mercedes und Red Bull unterbindet. Dieser Eingriff, der primär im Qualifying genutzt wurde, betrifft eine spezifische Notfalleinstellung im Batteriemanagement der Rennwagen. Um die Details zu verstehen, ist ein Blick auf die zugrundeliegende Technologie unerlässlich. Wenn sich die Batteriekapazität eines Formel-1-Boliden dem Ende zuneigt, verringert sich die Leistungsabgabe des MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) typischerweise stufenweise, um einen plötzlichen, drastischen Leistungsabfall zu verhindern. Diese Sicherheitsmaßnahme sorgt dafür, dass die Fahrer nicht unerwartet an Leistung verlieren, was insbesondere in Hochgeschwindigkeitsbereichen gefährlich werden könnte. Die Reduzierung erfolgt in der Regel mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 kW pro Sekunde.

Mercedes und Red Bull hatten jedoch einen Weg gefunden, dieses stufenweise Nachlassen der Leistung zu umgehen. Wie die Fachseite 'The Race' berichtete, gelang es den Teams, den Leistungsverlust durch gezieltes Aktivieren des Notfallprogramms zu verhindern. Dadurch konnten sie die volle Leistung der Batterie bis zum Ende einer Runde abrufen, da die stufenweise Reduzierung nicht einsetzte. Dies ermöglichte es ihnen, im Qualifying entscheidende Zehntelsekunden herauszuholen.

Der Kern des Tricks lag in der geschickten Nutzung der Notfalleinstellung. Die Teams aktivierten diese kurz vor dem Ende einer Runde, wodurch sie die volle Batteriekapazität auf den letzten Metern nutzen konnten. Der erwartete Leistungsabfall trat dann erst in der Auslaufrunde nach dem Überqueren der Start-Ziel-Linie ein. Im Qualifying bot dieser Kniff einen klaren Vorteil, da er potentiell die Rundenzeiten verbesserte. Im Rennen selbst war der Trick indes weniger effektiv, da das Aktivieren des Notfallprogramms die MGU-K für 60 Sekunden deaktiviert.

Die FIA erkannte das Potenzial dieser Manipulation und intervenierte. Der Weltverband wurde auf diese Praxis aufmerksam, nachdem mehrere Fahrer im Qualifying von Suzuka nach ihren schnellen Runden plötzlich deutlich langsamer wurden. Dies deutete auf eine systematische Nutzung des Tricks hin und offenbarte das damit verbundene Sicherheitsrisiko. Denn die resultierenden, stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Boliden auf der Strecke könnten zu gefährlichen Situationen führen. Die FIA stellte klar, dass das Einschalten des Notfallmodus ausschließlich in echten Notfällen erlaubt ist. Eine gezielte Nutzung zur Leistungssteigerung im Qualifying, wie von Mercedes und Red Bull praktiziert, ist somit untersagt.

Die FIA kündigte an, die Telemetriedaten der Teams genau zu überwachen und drohte gleichzeitig mit harten Strafen für den Fall, dass die Regelung weiterhin missachtet wird. Das Eingreifen der FIA zeigt das Bestreben des Weltverbands, die Chancengleichheit in der Formel 1 zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten.

Die FIA geht hart gegen die Teams vor, die versuchen, die Grenzen des Reglements auszureizen. Die Reaktion auf den Trick von Mercedes und Red Bull verdeutlicht die Entschlossenheit der FIA, jegliche Manipulationen, die zu einem Wettbewerbsvorteil führen und die Sicherheit gefährden könnten, zu unterbinden. Das Hauptziel der FIA ist es, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, in dem die Leistung der Teams in erster Linie durch ihre Ingenieurskunst und nicht durch das Ausnutzen von Schlupflöchern im Reglement bestimmt wird. Die Ankündigung, die Telemetriedaten genau zu überwachen und hart zu bestrafen, signalisiert eine klare Botschaft an alle Teams: Die Einhaltung der Regeln hat oberste Priorität. Die FIA setzt damit ein Zeichen für Transparenz und Fairness in der Formel 1.

Diese Maßnahmen sind besonders wichtig, da die Formel 1 stets danach strebt, die fortschrittlichste und spannendste Motorsportserie der Welt zu sein. Die Fans erwarten ein Spektakel, das von echten Leistungen auf der Rennstrecke geprägt ist. Die FIA möchte dieses Ziel mit allen Mitteln unterstützen. Die FIA handelt stets im besten Interesse des Sports. Die Reaktion der FIA zeigt das Bestreben des Weltverbands, die Chancengleichheit in der Formel 1 zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Die FIA beabsichtigt, die Einhaltung der Regeln mit strengen Sanktionen durchzusetzen und damit die Integrität des Wettbewerbs zu gewährleisten. Durch diese Maßnahmen möchte die FIA die Fans begeistern und das Vertrauen in den Sport stärken.





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