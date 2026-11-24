Der Flughafen Düsseldorf hat die Kommunikationstechnik der Feuerwehrleitzentrale modernisiert. Die ASGARD-Plattform von Frequentis bündelt alle Kanäle und stellt sicher.

Die Kommunikationstechnik der Feuerwehreinsatzzentrale am Flughafen Düsseldorf wurde umfassend modernisiert. Im Rahmen des Neubaus der Kommandozentrale, der für das Jahr 2026 geplant ist, wurde das bisherige System abgeschaltet. Dieses war seit vierzehn Jahren in Betrieb und hat nun ausgedient. Es wurde durch die softwarebasierte Plattform ASGARD des österreichischen Unternehmens Frequentis ersetzt. Diese neue Infrastruktur bündelt zahlreiche zuvor getrennte Kommunikationswege auf einer einzigen gemeinsamen Bedienoberfläche.

Zentrale Steuerung aller Funknetze

Für die Disponenten in der Feuerwehr- und Sicherheitszentrale stehen nun alle relevanten Kanäle zentral zur Verfügung. Dazu zählen die Amts- und Flughafentelefonie sowie der analoge Funk. Ergänzt werden diese durch zwei digitale TETRA-Funknetze. Eingebunden sind sowohl die Kommunikation der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben als auch jene des internen Flughafenbetriebs. Zusätzlich wurden der Flugfunk, Gegensprechanlagen und Aufzugsnotrufe in die Plattform integriert. Das Notrufsystem der flughafeneigenen Passagierbahn SkyTrain ist ebenfalls angeschlossen.

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Schnelle Koordination im Notfall

Bei Notfällen im Flugbetrieb ist eine rasche Abstimmung zwischen mehreren Organisationen erforderlich. Über das neue System lässt sich die Kommunikation zwischen der Deutschen Flugsicherung, den Flugzeugbesatzungen und den Einsatzkräften am Flughafen koordinieren. Bei Bedarf wird auch die Berufsfeuerwehr Düsseldorf einbezogen. Notrufe aus dem Kontrollturm lösen unmittelbar eine Direktverbindung zur Feuerwehrleitstelle aus. Gleichzeitig werden optische Warnsignale für die Verkehrsleitung und den SkyTrain-Betrieb aktiviert.

Technische Redundanz und Sicherheit

Besonderes Augenmerk wurde bei der Modernisierung auf die Ausfallsicherheit der Kommunikationstechnik gelegt. Die zentralen Systemkomponenten sind redundant ausgeführt und auf zwei räumlich voneinander getrennte Bereiche des Flughafengeländes verteilt. Spezielle Sicherheitskomponenten schützen die IP-basierte Kommunikation. Als zusätzliche örtliche Rückfallebene stehen in der Feuerwehrwache Nord zwei an das System angebundene Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Sprachkommunikation erfolgt überwiegend über das Internetprotokoll Voice over IP. Nur die analogen Leitungen zum Tower bleiben erhalten.

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Michael Meier zur Bedeutung der Technik

Michael Meier, stellvertretender Leiter der Feuerwehr bei der Flughafen Düsseldorf GmbH, betont die Bedeutung der Einheitlichkeit. Er erklärt, dass im Einsatz jede Sekunde zählt. Daher müssen die Kommunikationswege an einem Arbeitsplatz zusammenlaufen. Sie müssen auch dann verfügbar bleiben, wenn eine technische Komponente ausfällt. Durch den Einsatz standardisierter Hardware können künftig einzelne Komponenten unabhängig von proprietären Herstellersystemen ausgetauscht werden. Dies erhöht die langfristige Flexibilität der Infrastruktur erheblich.

Umfeld und zukünftige Erweiterungen

Eine besondere Herausforderung war die Umstellung der Technik bei aufrechterhaltender Einsatzbereitschaft. Der Wechsel erfolgte im Parallelbetrieb des alten und des neuen Systems. Für die Netzwerkinfrastruktur und die gewerkübergreifende Systemintegration war die SITA Airport IT GmbH verantwortlich. Durch umfangreiche Tests konnte die Leitstellenkommunikation auch während der Umstellung durchgängig gewährleistet werden. Die Softwareplattform bietet zudem Erweiterungsoptionen wie Echtzeitübersetzung und Videoanrufe.