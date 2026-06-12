Feuerwehren von Weißkirchen an der Traun, Marchtrenk und Wels bei Pkw-Brand auf A25 alarmiert

Feuerwehren von Weißkirchen an der Traun, Marchtrenk und Wels wurden am späten Donnerstagabend, 11. Juni 2026, zu einem Pkw-Brand auf die A25 Welser Autobahn alarmiert. Vier Personen befanden sich am Pannenstreifen und konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Autobahn wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Die Feuerwehren von Weißkirchen an der Traun, Marchtrenk und Wels wurden am späten Donnerstagabend, 11. Juni 2026, zu einem Pkw-Brand auf die A25 Welser Autobahn alarmiert.

Ein Auto stand auf dem Pannenstreifen der A25 Welser Autobahn zwischen dem Knoten Haid und der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun bzw. Marchtrenk-Ost, in Fahrtrichtung Passau, im Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun, in Vollbrand. Die eintreffenden Kräfte der alarmierten Feuerwehren konnten den Brand rasch eindämmen. Vier Personen befanden sich am Pannenstreifen, sie konnten das Fahrzeug offensichtlich unverletzt verlassen. Verletzt war nach ersten Angaben niemand.

Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Passau vor der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun bzw. Marchtrenk-Ost für etwa eine halbe Stunde gesperrt und anschließend auf der Überholspur passierbar. Vor der Sperre bildete sich ein rund einen Kilometer langer Rückstau. Für die Dauer der Sperre wurde der Verkehr über die A1 Westautobahn und die A8 Innkreisautobahn großräumig umgeleitet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Unfallstelle innerhalb kurzer Zeit räumen.

Die Personengruppe, die am Pannenstreifen war, konnte ohne Verletzungen das Fahrzeug verlassen und wurde von der Polizei befragt. Die Autobahn wurde nach etwa einer halben Stunde wieder geöffnet und der Verkehr konnte wieder auf der Überholspur fließen. Der Verkehr wurde während der Sperre über die A1 Westautobahn und die A8 Innkreisautobahn umgeleitet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die Unfallstelle innerhalb kurzer Zeit räumen





FireWorldAT / 🏆 17. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feuerwehren Pkw-Brand A25 Welser Autobahn Weißkirchen An Der Traun Marchtrenk Wels Verkehr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heftige Unwetter: „Bitte seien Sie vorsichtig“Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen haben Mittwochabend unzählige Feuerwehren auf Trab gehalten. Besonders die Südoststeiermark wurde von ...

Read more »

D: Schuppenbrand fordert Feuerwehren in Bad Liebenzell → Teleskoplader statt Teleskopmastbühne eingesetztBAD LIEBENZELL (DEUTSCHLAND): Weithin sichtbar war die aufsteigende Rauchsäule am Mittwochabend, 10. Juni 2026, als die Feuerwehr um 20:05 Uhr zu einem Großbr

Read more »

Auto brennt auf A25 bei Weißkirchen an der TraunEin brennender Pkw auf der A25 Welser Autobahn bei Weißkirchen an der Traun führte zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Vier Insassen blieben unverletzt, die Autobahn war für eine halbe Stunde gesperrt.

Read more »

Pkw-Brand auf der A25: Vollständige Zerstörung des Fahrzeugs, vier Insassen unverletztEin Fahrzeug brannte auf der A25 bei Weißkirchen an der Traun vollständig aus. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, die Insassen blieben unverletzt. Die Autobahn war zeitweise gesperrt und es kam zu einem Rückstau.

Read more »