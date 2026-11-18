Am Abend des 18. November 2026 brannte in Stockach-Hindelwangen eine Garage mitsamt Parkwagen. Die Feuerwehr Stockach und Verbände bekämpften das Feuer unter Vollalarm. Mehr als 70 Kräfte waren drei Stunden lang im Einsatz.

Am Abend des 18. November 2026 ereignete sich ein schwerwiegender Brandvorfall in der südbadischen Gemeinde Stockach. Die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, wurde um 22:40 Uhr mit dem Stichwort " B3i Brand am Gebäude" nach Hindelwangen in den Lilienweg alarmiert. Der Löschzug der Kernstadt rückte umgehend aus, um das sich schnell ausbreitende Feuer einzudämmen.

Alarmierung und Löscharbeiten in Hindelwangen

Kommandant Uwe Hartmann traf als Erster am Einsatzort ein und bestätigte einen Brand in einer Garage direkt neben einem Wohnhaus. Der Löschzug der Abteilung Kernstadt erreichte den Standort kurz darauf. Aufgrund der starken Flammenentwicklung und der engen Nachbarschaft zum Wohngebäude wurde Vollalarm für die Abteilung Kernstadt ausgelöst.

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Zusätzlich wurden die Abteilungen Mahlspüren im Hegau sowie Raithaslach nachalarmiert. Die Feuerwehr Stockach startete einen massiven Löschangriff von außen, um ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. Die unmittelbare Nähe zum Wohngebäude erforderte höchste Präzision bei den Löschmaßnahmen.

Rettung von Personen und Kühlung der Dachhaut

Mehrere Trupps unter Atemschutz begannen unverzüglich mit der Löschung der brennenden Garage. In der Garage befand sich ein Pkw, der ebenfalls in Flammen aufging. Parallel dazu begingen Mitarbeiter das Wohngebäude im Innenbereich, um es auf Personen sowie ein mögliches Brandübergreifen zu kontrollieren.

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Über die Drehleiter der Feuerwehr Stockach wurde die Dachhaut des Wohnhauses gekühlt und sorgfältig überprüft. Diese Maßnahme diente dem vorbeugenden Schutz des bewohnten Gebäudes. Die koordinierte Arbeit der Trupps war entscheidend für die Eindämmung der Gefahrenquelle.

Schwere Wasserversorgung und Unterstützung durch Stadtwerke

Die Wasserversorgung gestaltete sich vor Ort als schwierig. Um einen ausreichenden Löschwasservorrat zu sichern, wurden das Tanklöschfahrzeug der Abteilung Kernstadt sowie der Wasserförderungszug der Feuerwehr Stockach angefordert. Dieser Zug besteht aus den Abteilungen Zizenhausen und Hoppetenzell.

Im weiteren Einsatzverlauf unterstützten die Stadtwerke Stockach die Maßnahmen vor Ort. Sie schalteten Wasser und Strom am betroffenen Gebäude ab, um weitere Gefahren durch Leitungen zu eliminieren. Die Abschaltung der Infrastruktur war eine wichtige Voraussetzung für die sicheren Löscharbeiten.

Abbruch und Nachlöscharbeiten mit Wärmebildkameras

Wegen der teilweise eingestürzten Garagenkonstruktion sowie des immer wieder aufflammenden Pkws gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig. Mithilfe weiterer Atemschutztrupps und mehrerer C-Rohre konnte das Feuer schließlich vollständig gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten lange, da sich Glutnester in der Trümmerschicht verbargen.

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Abschließend wurden die Garage sowie der Pkw mithilfe von Wärmebildkameras der Feuerwehr Stockach auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 13 Fahrzeugen und über 70 Einsatzkräften im Einsatz. Nach drei Stunden konnte der Einsatz am Lilienweg in Hindelwangen schließlich beendet werden.