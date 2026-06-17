Feuerwehreinsatz in Wels nach Glasschaden durch psychisch kranken Mann

In der Welser Innenstadt zerstörte ein psychisch kranker Mann eine Glasfassade, was zu einem Feuerwehreinsatz führte. Einsatzkräfte sicherten die Trümmer, während eine Autofahrerin den Einsatz zusätzlich behinderte. Die Schmidtgasse war vorübergehend nur eingeschränkt nutzbar.

Am Mittwochvormittag, dem 17. Juni 2026, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Wels er Innenstadt im Einsatz, um nach einem Vorfall Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Ein offensichtlich psychisch krank er Mann hatte ersten Angaben zufolge eine Vase aus einem Lokal genommen und diese gegen die Glasfassade eines gegenüberliegenden Reisebüros geworfen.

Dabei wurde ein Glaselement der Fassade zerstört. Herabfallende Glassplitter und -teile stellten eine erhebliche Gefahr für Passanten dar, weshalb die Feuerwehr zur Sicherung und Bergung der Trümmer angefordert wurde. Die Einsatzkräfte entfernten das beschädigte und zersplitterte Glaselement mit größter Vorsicht und versahen die betroffene Stelle provisorisch mit einer stabilen Abklebung, um weitere Unfälle zu verhindern.

Während der Sicherungsarbeiten sorgte eine Autolenkerin für zusätzliche Komplikationen, als sie mit ihrem Pkw trotz bestehendem Fahrverbot durch die Fußgängerzone fuhr und damit den Einsatzbereich blockierte. Die Lenkerin forderte die Feuerwehr sogar auf, das Einsatzfahrzeug wegzufahren, was jedoch abgelehnt wurde, da die Sicherungsarbeiten Vorrang hatten. Sie musste daher bis zum Ende des Einsatzes warten. Durch den Vorfall und die anschließenden Arbeiten war die Schmidtgasse für Fußgängerinnen und Fußgänger nur eingeschränkt passierbar, was zu weiteren Beeinträchtigungen im Innenstadtverkehr führte.

Der Einsatz der Feuerwehr diente primär der Gefahrenabwehr und der Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit in der betroffenen Zone. Pressefotos: Laumat.a





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