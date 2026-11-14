Feuerwehr warnt vor tödlichen Unfällen bei Dämmerung in Amstetten

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber gibt wichtige Tipps zur Fahrersicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen und Wildwechsel in Niederösterreich.

Die zunehmende Dunkelheit führt im Bezirk Amstetten zu einem signifikanten Anstieg der Unfallgefahr auf den lokalen Straßen. Besonders während der Dämmerung sphasen verzeichnen die Feuerwehr en häufiger Einsätze bei Verkehrsunfällen, was auf die reduzierte Sichtweite und das veränderte Verhalten von Verkehrsteilnehmern zurückzuführen ist. Diese Entwicklung zwingt die Rettungskräfte zu einer intensiveren Präsenz und erhöht das Risiko für alle Autofahrer erheblich.

Kritische Warnung von Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber

Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber hat eine offizielle Warnung an alle Verkehrsteilnehmer herausgegeben, um die drastisch steigenden Unfallzahlen im Bezirk Amstetten zu bekämpfen. Er weist explizit darauf hin, dass die früher einsetzende Dunkelheit im Herbst und Frühjahr eine unterschätzte Gefahr darstellt und sofortige Vorsichtsmaßnahmen erfordert. Katzengruber betont, dass die menschliche Reaktion auf diese veränderten Bedingungen oft zu spät oder unzureichend erfolgt.

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Fahrer müssen Abblendlicht manuell aktivieren

Eine der häufigsten Ursachen für die mangelnde Sichtbarkeit von Fahrzeugen ist die falsche Handhabung der Beleuchtung bei einsetzender Dämmerung. Rudolf Katzengruber rät Autofahrern dringend davon ab, sich ausschließlich auf die automatische Lichtsteuerung ihres Fahrzeugs zu verlassen. Stattdessen sollte das Abblendlicht manuell eingeschaltet werden, um sicherzustellen, dass auch die Heckleuchten aktiviert sind und andere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug rechtzeitig wahrnehmen.

Neben der korrekten Beleuchtung ist eine angepasste Fahrweise essenziell. Die Geschwindigkeit muss stets den aktuellen Sichtverhältnissen angepasst werden, um Reaktionszeiten bei plötzlich auftauchenden Hindernissen zu gewährleisten. Verschmutzte Windschutzscheiben und beschlagene Außenspiegel können die Blendwirkung durch entgegenkommende Fahrzeuge erheblich verstärken und die Sichtweite weiter einschränken. Wer von der tiefstehenden Sonne oder dem Fernlicht anderer Fahrer geblendet wird, sollte sich gezielt am rechten Fahrbahnrand orientieren, um den Überblick zu behalten.

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Gefahren durch Wildwechsel in den Morgen- und Abendstunden

Besonders im Herbst und Frühling stellt der Wildwechsel eine massive Gefahr für die Verkehrssicherheit im Bezirk Amstetten dar. In den Morgen- und Abendstunden sind viele Tiere wie Rehe unterwegs, die sich oft überraschend auf die Fahrbahn begeben. Taucht ein Wildtier plötzlich am Straßenrand auf, rät die Feuerwehr sofort abzublenden, um die Tiere nicht zu verletzen, und kontrolliert zu hupen, um auf die eigene Präsenz hinzuweisen.

Fahrer müssen zudem damit rechnen, dass Wildtiere häufig in Gruppen unterwegs sind. Ein einzelnes Tier ist oft der Vorbote weiterer Tiere, die der Gruppe folgen. Ist ein Zusammenstoß mit dem Tier unvermeidbar, empfiehlt die Feuerwehr eine kontrollierte Notbremsung. Riskante Ausweichmanöver, wie das Ausschlagen in den Gegenverkehr oder aus der Bahn zu werfen, können weit schwerere Folgen haben als der eigentliche Zusammenstoß mit dem Tier.

Strikte Sicherheitsprotokolle nach einem Unfall

Kommt es dennoch zu einem Unfall, hat die eigene Sicherheit oberste Priorität für alle Beteiligten. Die Feuerwehr empfiehlt daher, sofort die Warnblinkanlage einzuschalten und das Fahrzeug so weit wie möglich rechts abzustellen, um den Verkehr nicht weiter zu behindern. Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug sollte unbedingt eine Warnweste angezogen werden, um die eigene Sichtbarkeit für andere Fahrer zu maximieren.

Anschließend muss die Unfallstelle mit einem Pannendreieck in ausreichendem Abstand abgesichert werden. Auf Landstraßen im Bezirk Amstetten empfiehlt die Feuerwehr einen Mindestabstand von 100 bis 150 Metern, um nachfolgende Fahrzeuge rechtzeitig warnen zu können. Bei Wildunfällen ist zudem unverzüglich die Polizei zu verständigen, um das weitere Vorgehen zu koordinieren.

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Verbot des Kontakts mit verletzten oder toten Tieren

Ein besonders wichtiger Aspekt bei Wildunfällen ist der Umgang mit den betroffenen Tieren. Verletzte oder tote Tiere dürfen keinesfalls selbst berührt oder mitgenommen werden. Neben der hohen Verletzungsgefahr durch Panik oder Bisswunden besteht auch ein erhebliches Infektionsrisiko durch mögliche Krankheiten. Die fachgerechte Entfernung und Versorgung der Tiere obliegt ausschließlich den zuständigen Behörden und Rettungskräften. Die Einhaltung dieser Protokolle dient dem Schutz aller Beteiligten und der öffentlichen Gesundheit.