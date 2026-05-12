Feuerwehr und Polizei leisten bei einem Brand in Stadl-Paura praksi.

Zwei Feuerwehrfahrzeuge und sieben Einsatzhelme standen Dienstagnachmittag bei einem Brand an einem Wohngeb"ude im Einsatz in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land). Ersten Angaben nach brannte es sowohl im Bereich der Dachisolierung als auch an der Fassade des Zubaus. Verletzt wurde nicht.

In Stadl-Paura ( Bezirk Wels-Land ) standen Dienstagnachmittag Feuerwehr, Rettung und Polizei bei einem Brand an einem Wohngeb"ude im Einsatz . Die Einsatz kr"fte der Feuerwehr wurden am fr"hen Dienstagnachmittag zu einem Brand bei einem Einfamilienwohnhaus alarmiert.

Ersten Angaben nach brannte es sowohl im Bereich der Dachisolierung als auch an der Fassade des Zubaus. S"mtliche betroffenen Geb"udeteile mussten von den Einsatzkr"ften kontrolliert werden. Im Bereich des Brandherdes mussten mehrere Bauteil"ffnungen vorgenommen werden. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde ersten Angaben nach niemand. Youtube-Videos werden aus Datenschutzgr"unden erst geladen, wenn Sie damit Modalbildr"ucken einverstanden sind. Der Browser "bermittelt beim Laden externer Inhalte Daten, wie zum Beispiel Ihre IP-Adresse, Browser, Aufl"sung, ... , an das jeweilige Netzwerk. laumat|at hat ausdr"cklich keinen Einfluss auf eine mogliche weitere Datenverarbeitung und oder beliebige Speicherung der Daten seitens des externen Dienstes.matthias laube





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