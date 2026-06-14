Feuerwehr rettet Segler nach Bootskenternung auf Bederkesaer See

Ein Segelboot kentert am Bederkesaer See, die Feuerwehr Bad Bederkesa wird alarmiert. Die Person an Bord kann unverletzt aus dem Wasser geborgen werden, das Boot wird gesichert.

GEESTLAND (DEUTSCHLAND): Die Feuerwehr Bad Bederkesa (Stadt Geestland ) wurde am Samstagmittag, 13. Juni 2026 um 12:09 Uhr zu einem gekenterten Segelboot auf dem Bederkesaer See alarmiert.

Nach ersten Meldungen sollte sich noch eine Person an Bord des sinkenden Bootes befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte auf der gegenüberliegenden Hafenseite ein gekentertes Segelboot festgestellt werden. Während die Feuerwehr mit einem Rettungsboot zur Einsatzstelle auf dem See ausrückte, wurde der Segler bereits am Ufer des Sees aufgefunden. Die betroffene Person wurde durch die Einsatzkräfte dem Rettungsdienst übergeben und vor Ort medizinisch untersucht.

Weitere Personen waren nicht an dem Unfall beteiligt. Nach der Untersuchung konnte der Segler ohne festgestellte Verletzungen vor Ort verbleiben. Nach der Erkundung des gekenterten Bootes stellte sich heraus, dass von diesem keine weitere Gefahr ausging. Die Einsatzkräfte sicherten das Boot und kehrten anschließend an Land zurück.

Der Einsatz konnte daraufhin beendet werden. Neben der Feuerwehr Bad Bederkesa waren auch der Rettungsdienst des Landkreises Cuxhaven sowie die Polizei im Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Unfallursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden





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