Feuerwehr rettet fünf Menschen aus brennender Wohnung in Huchting - Großaufgebot im Einsatz

Ein verheerender Wohnungsbrand in Kirchhuchting forderte ein Großaufgebot der Stadtbremischen Feuerwehr und Rettungsdienste. Fünf Personen wurden gerettet, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden und endete erst gegen 5:25 Uhr mit dem Löschen des Feuers.

Am frühen Mittwochmorgen des 17. Juni 2026 brach im Stadtteil Kirchhuchting ein verheerender Wohnung Brand in einem gemischt genutzten Wohn‑ und Geschäftsgebäude aus. Das Feuer entzündete sich in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss und entwickelte sich innerhalb weniger Minuten zu einer lichterloh flackernden Flammenfront, die rasch das gesamte Stockwerk erfasste und bereits auf das Dach übergriff.

Kurz nach 03:15 Uhr erreichten die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 das Einsatzgebiet. Sofort wurden Atemschutztrupps in das brennende Objekt geschickt, um die eingeschlossenen Bewohner zu retten, während gleichzeitig eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde, um von außen unterstützend einzugreifen. Die Einsatzleitung, unterstützt von den freiwilligen Feuerwehren aus Bremen‑Huchting und Bremen‑Neustadt, koordinierte ein umfangreiches Großaufgebot, das neben den Löscheinheiten auch Führungs‑ und Logistikkomponenten umfasste.

Die Feuerwehrleute mussten nicht nur das Feuer im Innenangriff bekämpfen, sondern auch das Dach, das bereits von Flammen durchdrungen war, teilweise abstützen, um gezielte Löschmaßnahmen durchführen zu können. Durch das koordinierte Vorgehen gelang es, zwei Personen unmittelbar aus dem brennenden Gebäude zu evakuieren, während drei weitere Bewohner im Dachbereich Schutz fanden und später ebenfalls gerettet wurden





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