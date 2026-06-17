Feuerwehr rettet eingeschlossenes Kleinkind aus verschlossenem Auto in Andorf

In Andorf musste die Feuerwehr ein neun Monate altes Kind aus einem in der Sonne geparkten Auto befreien, nachdem es sich selbst versehentlich eingeschlossen hatte. Die Einsatzkräfte öffneten das Fahrzeug schließlich durch das Einschlagen einer Scheibe.

ANDORF (OÖ): Am Dienstag, den 16. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Andorf gegen halb zehn Uhr zu einem Menschenrettungseinsatz in die Schulgasse in Andorf alarmiert.

Eine Mutter hatte dort geparkt und ihrem 9 Monate alten Kind kurz den Schlüsselbund mit dem Autoschlüssel zum Spielen überlassen. Unglücklicherweise drückte das Kleinkind genau in einem Moment auf den Verriegelungsknopf, als die Mutter sich schon ausgestiegen war, jedoch die Tür zu ihrem Kind noch nicht geöffnet hatte. Sie alarmierte daraufhin sofort die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, da der Pkw in der prallen Sonne stand.

Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Andorf, die innerhalb weniger Minuten vor Ort waren, versuchten in einem ersten Schritt, mit Spezialwerkzeug die innenliegende Verriegelung mechanisch zu öffnen. Der Hebel konnte zwar erreicht werden, allerdings war dieser zum Schutz gegen Diebstahl außer Kraft gesetzt. Es wurde daher von der Einsatzleitung kurzerhand entschieden, sich durch Einschlagen einer kleinen Seitenscheibe Zugang zum weinenden Kleinkind zu verschaffen.

Es stieg anschließend einer der ausgerückten Feuerwehrmänner mit Unterstützung seiner Kameraden durch die geschaffene Öffnung in das Auto ein, welcher den Pkw dann letztendlich schnell mit der Fernbedienung wieder öffnen. Freiw. Feuerwehr Andor





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Feuerwehreinsatz Kleinkind Gerettet Autounfall Andorf Oberösterreich

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