Die Feuerwehr München beteiligte sich am 20. November 2026 mit dem Lesefüchse e.V. am Bundesweiten Vorlesetag. 80 Kinder erlebten Lesestunden und Fahrzeuge.

Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr München setzte am Freitag, den 20. November 2026, unter dem diesjährigen Motto "Ich lese vor - Du auch?" ein deutliches Signal für die Förderung von Lesekompetenz und gesellschaftlicher Vielfalt. Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags trafen sich Einsatzkräfte der Münchner Rettungsdienste direkt mit der jüngsten Generation der Stadt, um gemeinsam die Faszination für Bücher zu entfachen und stereotype Vorstellungen über den Feuerwehralltag nachhaltig zu durchbrechen.

Gemeinsame Lesestunde in Fürstenried

In enger Kooperation mit dem eingetragenen Verein Lesefüchse e.V. sowie der Münchner Stadtbibliothek organisierte die Feuerwehr München eine speziell auf Kinder zugeschnittene Veranstaltungsreihe in der Stadtbibliothek in Fürstenried. Mitglieder der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr München stellten sich den kleinen Zuhörern vor und lasen gemeinsam mit drei engagierten "Lesefüchsen" aus dem bekannten Kinderbuch "Die Tierfeuerwehr" vor. Diese literarische Grundlage diente als perfekter Aufhänger, um die Parallelwelten von Löschfahrzeugen und fantasievollen Tierabenteuern spielerisch zu verbinden.

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Interaktion und Fragen zum Feuerwehralltag

Rund 80 Kinder, aufgeteilt in zwei kleinere Gruppen, lauschten den vorgetragenen Geschichten mit großer Aufmerksamkeit und Neugier. Die Atmosphäre war geprägt von einer offenen Kommunikation, da die jungen Besucherinnen und Besucher direkt mit den Einsatzkräften in Uniform ins Gespräch kamen. Die Kinder stellten zahlreiche neugierige Fragen zum täglichen Leben in der Feuerwache, zu den Aufgaben der Berufsfeuerwehr und zu den Besonderheiten der Freiwilligen Feuerwehr, wodurch eine persönliche Verbindung zwischen den Rettungskräften und der Gemeinschaft hergestellt wurde.

Diese direkte Begegnung dient nicht nur der Unterhaltung, sondern hat auch einen erzieherischen Hintergrund. Die seit Jahren sehr erfolgreiche Aktion der Stadt München will bei den jüngsten Münchnerinnen und Münchnern spielerisch die Freude an Geschichten wecken. Gleichzeitig soll durch die Präsenz von Frauen und Männern unterschiedlicher Hintergründe in Uniform gezeigt werden, wie bunt und offen die Feuerwehr München als Institution aufgestellt ist und jeden Interessierten willkommen heißt.

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Praktische Erlebnisse vor der Bibliothek

Nach der literarischen Phase wartete ein besonderes technisches Highlight vor der Tür der Bibliothek auf die kleinen Zuhörer. Dort hatten die Kinder die einzigartige Gelegenheit, ein echtes Hilfeleistungslöschfahrzeug aus nächster Nähe zu erkunden. Die kleine Abenteuergruppe durste im Führerhaus Platz nehmen und sich die komplexe Ausrüstung der modernen Rettungsmittel genauer ansehen, was den theoretischen Teil der Lesestunde mit konkreten, greifbaren Erfahrungen ergänzte.

Durch die Kombination aus Vorlesen, Fragen stellen und dem Anschauen der Fahrzeuge bleibt ein bleibender positiver Eindruck bei den Teilnehmern. Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr München, dem Lesefüchse e.V. und der Münchner Stadtbibliothek unterstreicht die Bedeutung solcher interdisziplinären Projekte für die frühkindliche Bildung und die Stärkung des Zusammenhalts in den Stadtteilen wie Fürstenried.