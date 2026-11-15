Feuerwehr Mülheim sichert Trinkwasser in Erkrath nach Leitungsbruch

Bei einer Trinkwassernotlage in Erkrath half die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr mit dem SES KRITIS W. 120.000 Liter Wasser sicherten die Versorgung des Hochbehälters in Alt-Erkrath am 14. November 2026.

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr hat am Samstag, 14. November 2026, die Stadt Erkrath bei einer schweren Trinkwassernotlage unterstützt. Der Bruch einer zentralen Hauptwasserleitung führte im Stadtteil Alt- Erkrath zu massiven Versorgungsengpässen, die eine schnelle intervention erforderlich machten. Der lokale Hochbehälter drohte durch den Ausfall der Nachfüllung leerzulaufen, was die Wasserversorgung der Bevölkerung akut gefährdete. Um diese Situation zu stabilisieren, rückten Spezialkräfte der Mülheimer Feuerwehr an, um die kritische Infrastruktur zu schützen.

Krisenintervention und technische Maßnahmen

Der erste Einsatzabschnitt umfasste die Entsendung von zwei Fachberatern für die Versorgung kritischer Infrastrukturen. Diese Experten berieten die lokale Einsatzleitung vor Ort in Erkrath über strategische Handlungsoptionen. Besonders im Fokus standen die Fähigkeiten des Mülheimer Schnelleinsatzsystems für kritische Infrastrukturen, kurz SES KRITIS W. Auf dieser Grundlage wurde das weitere Vorgehen koordiniert, um eine effektive Überbrückung der defekten Leitung zu gewährleisten. Die Berater analysierten die Lage, um die folgenden logistischen Schritte präzise zu planen.

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Nach dieser Beratungsphase wurde das volle Potenzial des Systems mobilisiert. Das SES KRITIS W wurde mit insgesamt 18 Einsatzkräften aus der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr nach Erkrath entsandt. Die Gruppe übernahm die Verantwortung für den Aufbau einer mobilen Versorgungseinrichtung direkt am unterversorgten Hochbehälter. Ziel war es, die Wasserreserven vor Ort durch externe Zufuhr wieder auf ein sicheres Niveau zu bringen. Diese Maßnahme war entscheidend, um einen kompletten Ausfall der Trinkwasserversorgung im betroffenen Stadtteil zu verhindern.

Logistik und Wasserbeschaffung aus Hilden

Zu den ersten operativen Aufgaben gehörte die Prüfung einer möglichen Bypass-Lösung. Diese sollte die beschädigte Hauptwasserleitung temporär überbrücken und den Druck im Netz stabilisieren. Parallel dazu initiierten die Mülheimer Kräfte den Aufbau der mobilen Trinkwassertransportsysteme. Die Logistik verlangte eine enge Abstimmung mit der Feuerwehr Erkrath, dem zuständigen Wasserversorger und dem Technischen Hilfswerk. Nur durch diese abgestimmte Zusammenarbeit konnte der Wettlauf gegen die leerlaufenden Tanks gewonnen werden.

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Das benötigte Trinkwasser wurde nicht vor Ort, sondern in der Nachbarstadt Hilden entnommen. Von dort aus transportierten die Einsatzkräfte das Wasser über mehrere Stunden hinweg nach Erkrath. Die Gesamtmenge belief sich auf rund 120.000 Liter Trinkwasser, die kontinuierlich in den Hochbehälter gepumpt wurden. Dieser massive logistische Aufwand sicherte die Versorgungslage, bis die Reparaturarbeiten an der Hauptleitung abgeschlossen waren. Die Einsatzkräfte arbeiteten dabei rund um die Uhr, um den Wasserstand stabil zu halten.

Hintergrund des bundesweiten SES KRITIS W Systems

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gilt als bundesweiter Pionier in der Entwicklung dieses speziellen Moduls. Das Konzept entstand in enger Kooperation mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft und dem Gesundheitsamt. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das in Mülheim aufgebaut und stetig weiterentwickelt wurde. Das System SES KRITIS W ist heute ein bundesweit einsetzbares Modul, das über den reinen Wassertransport hinausgeht. Es dient dem Schutz kritischer Infrastrukturen und kann auch für die Energieversorgung adaptiert werden.

Das Konzept zeichnet sich durch ein dreistufiges Einsatzmodell aus. Stufe eins umfasst die telefonische oder vor-Ort-Beratung von Krisenstäben durch Fachberater. Stufe zwei beinhaltet den Einsatz einzelner Technikmodule zur Unterstützung im Schadensgebiet. In der dritten Stufe wird das gesamte Schnelleinsatzsystem zur umfassenden Dekonvaleszenz genutzt. Diese Struktur hat sich bereits 2021 bei der Flutkatastrophe bewährt. Damals waren Mülheimer Spezialkräfte über 52 Tage hinweg im Ahrtal und in Eschweiler im Einsatz.

Überregionale Vernetzung und Fazit

Das erfolgreiche Vorgehen in Erkrath demonstriert die Effektivität des vernetzten Ansatzes. Neben Mülheim an der Ruhr werden heute auch in Bremerhaven und Brandenburg entsprechende Spezialsysteme vorgehalten. Diese Standorte können bei größeren Schadenslagen zusammenarbeiten und sich wechselseitig unterstützen. Der Einsatz am 14. November 2026 hat gezeigt, wie spezialisierte technische Fähigkeiten und überörtliche Koordination lebenswichtige Güter sichern. In den frühen Morgenstunden beendeten die Mülheimer Kräfte ihren Auftrag erfolgreich und kehrten in ihre Heimstatt zurück.