Die Freiwillige Feuerwehr Krems feiert das erste Einsatzjahr ihres voll elektrischen Tanklöschfahrzeugs. Das Fahrzeug absolviert rund 400 Einsätze und zeigt neue Standards in der Feuerwehrarbeit.

Die Freiwillige Feuerwehr Krems hat am 21. November 2025 genau ein Jahr seit der Inbetriebnahme ihres historischen Neufahrzeugs gefeiert. Das Tanklöschfahrzeug Tank 10 Krems markiert einen Meilenstein, da es das erste voll elektrisch betriebene Löschfahrzeug in der gesamten Region Niederösterreich ist.

Die Ankunft des Wagens war ein großes Ereignis für die Stadt, bei dem das Fahrzeug von einer großen Zahl an Bürgerinnen und Bürgern entlang der Fahstrecke begrüßt wurde.

Bereits bei seiner Einfahrt schloss sich der Elektrowagen in einem eindrucksvollen Konvoi den traditionellen Tanklöschfahrzeugen der Hauptwache und dem 101 Jahre alten LF 10 an. Dieser Zug symbolisierte erfolgreich die Verbindung von jahrzehntelanger Tradition und modernster Innovationskraft. An der Hauptwache übergelte Feuerwehrkommandant Gerhard Urschler das neue Gerät offiziell an das Kommando. Der damalige Stellvertreter Paul Seitz nahm das Fahrzeug stellvertretend für das gesamte Kommando in Empfang.

Schnelle Schulung und erste Feuertaufe

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Nach der Übergabe folgte eine intensive Phase der Ausbildung, in der das Fahrmeisterteam mehrere Einschulungstage organisierte. Innerhalb kürzester Zeit schulten sich nahezu alle Maschinisten der Hauptwache auf den Umgang mit dem spezifischen Elektrofahrzeug ein. Zusätzlich bildete die restliche Mannschaft in mehreren Ausbildungsabenden die notwendigen Kenntnisse für den sicheren und effektiven Einsatz des neuen Mittels aus.

Der erste große Praxis-Test erfolgte bereits in den ersten Wochen nach der Indienststellung. Besonders der Monat Jänner erwies sich als einsatzstark, in dem die Feuerwehr Krems insgesamt rund 70 Mal ausrücken musste. Das Tank 10 war bei dieser hohen Einsatzfrequenz stets präsent und bestätigte sofort seine Tauglichkeit für den realen Einsatzdienst. Die erste große Feuertaufe erlebte das Fahrzeug beim Wohnungsbrand in der Willheringstraße.

Bei diesem größeren Brandeinsatz stand das Elektrolöschfahrzeug gemeinsam mit einem Großaufgebot an Kräften im Mittelpunkt. Es bewies sich nicht nur im direkten Brandeinsatz, sondern auch bei technischen Hilfeleistungen und Menschenrettungen. Der Wagen erwies sich als wahrer Allrounder, der in sämtlichen Bereichen des Einsatzdienstes seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Bilanz nach einem Einsatzjahr

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Bis zum ersten Geburtstag des Fahrzeugs hatte der Tank 10 Krems bereits eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Das Fahrzeug rückte zu rund 400 Einsätzen in und rund um Krems aus. Dabei legte es insgesamt knapp 5.700 Kilometer zurück, wobei diese Distanz sowohl reale Einsätze als auch Übungen und Schulungen umfasste. Diese Leistung ist besonders vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Fahrzeug erst vor einem Jahr seinen Dienst angetreten hat.

Die Sichtbarkeit des Fahrzeugs beschränkte sich nicht auf die lokale Region. Auf der diesjährigen Interschutzmesse in Hannover präsentierte sich der Tank 10 in voller Pracht. Dort zeigte die Feuerwehr Krems, dass sie mit diesem Projekt ganz vorne in der Entwicklung neuer Löschmittel mitmischt. Die Vorstellung auf dieser internationalen Messe unterstrich die Vorreiterrolle der Stadt im Bereich nachhaltiger Feuerwehrausstattung.

Feedback und zukünftige Perspektiven

Florentin Baumgartner, Mitglied der Planungsgruppe Tank 10, bewertete die ersten Einsatzmonate als äußerst erfolgreich. Durch Detailänderungen und Erweiterungen der Beladung habe man genau das erreicht, was mit dem Projekt geplant war. Dies umfasst optimierte Einsatzabläufe sowie Geräte und Ausrüstung, die noch besser auf den tatsächlichen Bedarf der Feuerwehr abgestimmt sind. Baumgartner betonte, dass die mit diesem Projekt gesteuerten Verbesserungen im täglichen Einsatz- und Ausbildungsalltag spürbar ankommen.

Die Feuerwehr Krems ist stolz darauf, in Niederösterreich eine solche Vorreiterrolle innezuhaben. Nach einem Jahr im aktiven Dienst lässt sich festhalten, dass der Tank 10 auf ganzer Linie überzeugt. Egal ob bei technischen Einsätzen, Menschenrettungen oder zuletzt beim Zimmerbrand auf der Ringstraße, liefert das Fahrzeug in unterschiedlichsten Einsatzsituationen eine starke Performance. In vielen Bereichen ist das Fahrzeug einzigartig und eröffnet der Mannschaft neue Möglichkeiten.

Das Tank 10 Krems zeigt eindrucksvoll, dass Innovation und bewährte Feuerwehrarbeit bestens zusammenpassen. Es gibt der Mannschaft eine andere Herangehensweise im Einsatzdienst. Ein Jahr voller Einsätze, Ausbildungsstunden und neuer Erfahrungen liegt nun hinter dem Fahrzeug. Die Freiwillige Feuerwehr Krems gratuliert dem Tank 10 zum Geburtstag und wünscht viele weitere Jahre, spannende Herausforderungen und stets sichere Heimkehr von sämtlichen Einsätzen. Das Fazit ist eindeutig: Elektrisch, stark und jederzeit einsatzbereit.