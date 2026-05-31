Feuerwehr Fügen bekämpft Waldbrand am Spieljoch im Zillertal

Ein Waldbrand am Spieljoch in Tirol forderte einen anspruchsvollen Einsatz der Feuerwehr Fügen. Das Feuer in 1900 Metern Höhe wurde trotz schwieriger Bedingungen unter Kontrolle gebracht.

Die Feuerwehr Fügen im Tirol er Zillertal wurde am Samstagabend zu einem Brandeinsatz am Spieljoch in etwa 1900 Metern Höhe alarmiert. Das Feuer war in einem Latschenwald unterhalb des Gipfelkreuzes an der Ostflanke des Berges ausgebrochen und hatte eine Fläche von circa 75 bis 100 Quadratmetern erfasst.

Die Einsatzkräfte aus Fügen konnten den Brand nach einer ersten Lagebeurteilung eigenständig unter Kontrolle bringen und löschen, sodass vorsorglich alarmierte Wehren aus Hart, Uderns und Schlitters sowie ein Polizeihubschrauber nicht mehr benötigt wurden. Ein besonderer logistischer Aufwand war die Verlegung einer Schlauchleitung von der Bergstation der Spieljochbahn bis zum Gipfelkreuz, um die Wasserversorgung in der schwierigen Höhenlage sicherzustellen. Die Feuerwehr Fügen lobte die hohe Schlagkraft ihrer Mannschaft bei diesem anspruchsvollen Einsatz im alpinen Gelände.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz zeigt erneut die Bedeutung und die Herausforderungen der Bergrettung und Waldbrandbekämpfung in hochalpinen Regionen





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