Ein elektrischer Defekt löste am 22. November 2026 einen Großbrand in einer Pizzeria in Straßham bei Alkoven aus. Feuerwehrleute retten Nachbarn und stoppen Vollbrand.

Am frühen Morgen des Sonntag, dem 22. November 2026, vereitelten Einsatzkräfte der Feuerwehren Alkoven und Polsing in Straßham, einem Ortsteil der Gemeinde Alkoven im Bezirk Eferding, einen wahrscheinlichen Vollbrand. Ein 23-Jähriger bemerkte gegen 00:40 Uhr am Nachhauseweg eine starke Rauchentwicklung hinter einem Lokal und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Durch das schnelle Handeln des Bürgers und das koordinierte Vorgehen der Teams konnte eine Katastrophe verhindert werden, obwohl das Gebäude erheblichen Schaden erlitt.

Einsatzstart nach Branddienstleistungsabzeichen

Die Landeswarnzentrale löste mit den Stichworten "Brand Gewerbe, Pizzeria, Straßham" um 00:39 Uhr den Alarm aus. Für viele der 35 beteiligten Kräfte war dies eine außergewöhnliche Herausforderung, da die Feuerwehren Alkoven und Polsing am Vortag, dem 21. November 2026, noch das Branddienstleistungsabzeichen absolviert hatten. Zwei Dutzend Kräfte der Feuerwehr Alkoven hatten kurz zuvor die theoretischen und praktischen Prüfungshürden genommen. Stunden später mussten sie genau diese Handgriffe unter realen und stressigen Bedingungen in der Praxis umsetzen. Obwohl ein großer Teil des Führungsteams sich auf einem Ausflug in Bayern befand, bewährten sich die örtlichen Kräfte im Ernstfall.

Also read 9.900 Euro Strafe für einen Spurwechsel ohne Blinker

Atemschutztrupps im Innenangriff

Beim Eintreffen der ersten Einheiten war das Gebäude und der angrenzende Außenbereich stark verraucht. Um die Flammen zu bekämpfen, wurden zwei von später drei parallel eingesetzten Atemschutztrupps umgehend in den Innenangriff entsandt. Die Trupps nutzten dabei zwei unterschiedliche Zugänge: Einer wurde über eine Hintertüre, der andere über ein Fenster in das Innere des Gebäudes geschleust. Mit etwa 01:15 Uhr konnte die Lage im Lagerbereich des Gebäudes als unter Kontrolle geltend eingestuft werden. Die schnelle Eindämmung des Feuers war entscheidend, um eine Ausbreitung auf angrenzende Strukturen zu verhindern.

Einsatz von Teleskopmastbühne und Räumung

Um Glutnestern zu begegnen und eine mögliche Ausbreitung der Flammen über die Zwischendecken des verwinkelten Gebäudes auszuschließen, waren weitere Maßnahmen erforderlich. Die Einsatzleitung ordnete an, Teile der Dachkonstruktion zu öffnen. Hierfür kam auch die Teleskopmastbühne zum Einsatz, um den Dachbereich von außen zugänglich zu machen. Der mögliche Einsatz des Drill-X-Bohrlöschgerätes wurde zwar geprüft, jedoch aufgrund zusätzlicher Wassereinbringung durch andere Geräte nicht in die Praxis umgesetzt. Parallel dazu verbreitete sich der Rauch auch in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus.

Advertisement

Evakuierung der Nachbarn und Sachschaden

Wegen der Rauchentwicklung in der benachbarten Wohnbehausung war es erforderlich, das Mehrparteienhaus mit Unterstützung der Polizei vorübergehend zu evakuieren. Die Behörden ließen die Bewohner in Sicherheit bringen, während die Feuerwehr das Stiegenhaus belüftete. Nachdem die Luftqualität im Treppenhaus wieder hergestellt war, konnten die Mieter kurzfristig wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Brandobjekt selbst entstand hoher Sachschaden. Ob das Gebäude instand gesetzt oder abgerissen werden muss, ist den Feuerwehren aktuell nicht bekannt. Als möglicher Auslöser wird ein elektrischer Defekt an einem Gerät im Lagerbereich vermutet.

Einsatzende und Wiederaufnahme der Bereitschaft

Trotz der Einschränkung durch den abwesenden Teil der Führungsspitze und die kurze Zeit seit der Prüfung konnte das Szenario problemlos von den 35 Kräften beider Wehren abgearbeitet werden. Keine Person wurde bei dem Vorfall verletzt, was die Effektivität des Vorgehens unterstreicht. Mit 04:00 Uhr morgens rückten die Feuerwehren wieder ein, und die volle Einsatzbereitschaft in der Gemeinde Alkoven war wieder hergestellt. Die eingesetzten Fahrzeuge umfassten unter anderem die RLF-A 2000, TLF-4000-100, TMB 32 und KLF der FF Alkoven sowie LFB-A, KRF und KDO der FF Polsing. Die Polizei bestätigte, dass das Lokal zum Zeitpunkt des Brandes aufgrund eines Betriebsurlaubs geschlossen war.