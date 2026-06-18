Feuer in Moers-Meerbeck: Personen evakuiert, Wohnungen nicht nutzbar

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr Moers zu einem brennenden Sperrmüllhaufen alarmiert. Die Flammen hatten sich auf ein Lokal und eine Wohnung ausgebreitet. Alle Bewohner konnten sich selbstständig retten, aber zwei Personen wurden wegen Rauchgasen in Krankenhäuser transportiert.

In der Nacht auf Donnerstag, 18. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Moers um 0:50 Uhr zu einem brennenden Sperrmüllhaufen an der Lotharstraße in Moers-Meerbeck alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Bereich vor dem Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich zudem auf ein Lokal im Erdgeschoss sowie auf eine Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Alle sechs Wohneinheiten und der Treppenraum des Wohn- und Geschäftshauses waren verraucht. Zu Beginn galt eine Person als vermisst, weshalb umgehend mit einer umfangreichen Brandbekämpfung und Menschenrettung begonnen wurde.

Zeitgleich wurden durch eine Alarmstufenerhöhung weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sich der vermisste Mieter zum betreffenden Zeitpunkt nicht in der Wohnung aufgehalten hatte. Alle weiteren Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten und befanden sich auf der Straße vor dem Gebäude. Nach rettungsdienstlicher Erstversorgung wurden zwei Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert, nachdem sie giftige Rauchgase eingeatmet hatten.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und konnte nach ambulanter Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Durch den Rauch- und Brandschaden sind die Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss sowie das Lokal im Erdgeschoss derzeit nicht nutzbar. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Im Einsatz war die Hauptwache sowie die Einheiten Stadtmitte/Asberg, Scherpenberg und Hülsdonk der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen 5 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder einsatzbereit an ihren Standorten





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