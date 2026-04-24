Fettsäuren als Auslöser von Darmentzündungen: Neue Forschungsergebnisse eröffnen Therapieansätze

Innsbrucker Forschung zeigt, wie bestimmte Fettsäuren in westlicher Ernährung chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn befeuern können und welche Rolle das Protein GPX4 und der RXR-alpha-Rezeptor dabei spielen. Neue Therapieansätze werden untersucht.

Forschung sergebnisse des Innsbruck er Gastroenterologen Timon Adolph legen nahe, dass bestimmte in unserer modernen Ernährung weit verbreitete Fettsäuren eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und dem Verlauf chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa spielen könnten.

Rund 75.000 Menschen in Österreich leiden bereits an diesen Erkrankungen, und die Zahlen steigen kontinuierlich. Adolphs Forschung, die im Rahmen eines ERC-Projekts durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Mechanismen zu verstehen, durch die westliche Ernährung die Darmgesundheit beeinträchtigen kann. Ein zentraler Aspekt seiner Arbeit ist die Untersuchung mehrfach ungesättigter Fettsäuren, die in Fleisch und pflanzlichen Ölen vorkommen. Mithilfe eines speziell entwickelten Mausmodells konnte Adolph zeigen, dass sich diese Fettsäuren in den Zellmembranen des Dünndarms anreichern.

Dort werden sie durch freie Radikale geschädigt, ein Prozess, der normalerweise durch das Protein GPX4 reguliert wird. Wenn die Aktivität von GPX4 jedoch reduziert ist, bleibt der Schaden bestehen und es entwickelt sich eine Entzündung, die den Symptomen von Morbus Crohn ähnelt. Drei neue Studien bestätigen, dass sowohl Omega-6- als auch Omega-3-Fettsäuren die Entzündung im Darm verstärken können. Ein wichtiger Befund betrifft die Vorhersage von Rückfällen nach einer Operation bei Morbus Crohn.

Obwohl die Entfernung des entzündeten Darmabschnitts oft eine vorübergehende Linderung verschafft, kehrt die Entzündung bei vielen Patienten innerhalb von Monaten oder Jahren zurück. Adolph und sein Team analysierten die Dünndarmschleimhaut und stellten fest, dass die GPX4-Aktivität ein zuverlässiger Indikator für das Risiko eines Rückfalls ist. Patienten mit geringerer GPX4-Aktivität haben ein deutlich höheres Risiko, erneut zu erkranken. Dies unterstreicht die Bedeutung von GPX4 bei der Entstehung von Morbus Crohn.

Allerdings weisen nicht alle Patienten mit Morbus Crohn eine niedrige GPX4-Aktivität auf, was darauf hindeutet, dass die Empfindlichkeit gegenüber Fettsäuren variiert. Um die Behandlung besser auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten abzustimmen – ähnlich wie in der Krebstherapie – wäre es wünschenswert, die GPX4-Aktivität routinemäßig messen zu können. Derzeit ist es Adolph noch nicht möglich, einem einzelnen Patienten zu sagen, ob er zu der Gruppe gehört, die besonders empfindlich auf Fettsäuren reagiert und von einer Omega-3-reichen Ernährung absehen sollte.

Weitere Studien konzentrierten sich auf die Rolle der Autophagie, des zellulären Müllabfuhrsystems, bei der Entzündung. Obwohl die Förderung der Autophagie als Therapie für Morbus Crohn untersucht wurde, zeigten die Ergebnisse bisher keine einheitliche Wirkung. Bei einigen Patienten verbesserte sich der Zustand, bei anderen verschlechterte er sich. Adolphs Forschung liefert nun eine mögliche Erklärung: Bei Mäusen, die empfindlich auf Fettsäuren reagieren, führt die Blockierung der Autophagie zu einer Verbesserung der Entzündung.

Dies deutet darauf hin, dass die Autophagie in diesem Zusammenhang eine entzündungsfördernde Substanz produziert, insbesondere im Zusammenhang mit westlicher Ernährung. Die Reaktion auf Eingriffe in die Autophagie hängt also davon ab, ob ein Patient empfindlich auf die entzündungsfördernde Wirkung von Fettsäuren ist oder nicht.

Schließlich identifizierte Adolph und sein Team den RXR-alpha-Rezeptor als Schlüsselkomponente bei der Wahrnehmung von Fettsäuren durch den Darm und der Auslösung der Entzündung. Dieser Rezeptor ist bei Morbus-Crohn-Patienten stärker aktiv. Die Hemmung dieses Rezeptors könnte daher eine vielversprechende therapeutische Strategie darstellen, die Adolph nun in klinischen Studien untersuchen will. Diese Forschungsergebnisse eröffnen neue Wege für die Entwicklung personalisierter Therapien zur Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen





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