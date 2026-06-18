Fettbrand in St. Pölten: 16-Jähriger verursacht Feuer - zwei Verletzte

Ein Jugendlicher ließ beim Erhitzen von Öl den Herd unbeaufsichtigt, es kam zu einem Fettbrand. Zwei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochabend ereignete sich in einer Wohnung in St. Pölten ein gefährlicher Fettbrand , der durch Unachtsamkeit eines 16-Jährigen ausgelöst wurde. Der Jugendliche wollte Öl in einem Topf auf dem Elektroherd erhitzen, verließ jedoch die Küche und ließ den Herd unbeaufsichtigt.

Das Fett überhitzte und entzündete sich, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ein Nachbar bemerkte den Rauchgeruch und alarmierte sofort die Feuerwehr über den Notruf. Die Einsatzkräfte rückten aus und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Jugendliche und eine 49-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Beide Personen erlitten keine schweren Verletzungen, wurden aber vorsorglich medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Vorfalls und weist auf die Gefahren von unbeaufsichtigten Kochvorgängen hin





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