Drei Männer wurden in Wien nach einer raffinierten Jacken-Masche festgenommen. Die Polizei entdeckte sechs Taschendiebstähle mit einem Schaden von rund 8.000 Euro.

Drei mutmaßliche Serientaschendiebe sind in Wien festgenommen worden, nachdem sie mit einer gezielten Masche in verschiedenen Lokalen zugestochen hatten. Die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) nahmen die drei Männer im Alter von 34, 38 und 41 Jahren in der Donaustadt auf frischer Tat fest. Alle drei Verdächtigen sind algerische Staatsbürger.

Raffinierte Jacken-Masche in Lokalen

Die Festnahme erfolgte infolge von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, die die drei Männer mit insgesamt sechs Taschendiebstählen in Verbindung brachten. Der bereits bekannte finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Taten ereigneten sich in mehreren Wiener Bezirken, darunter Innere Stadt, Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus und Donaustadt.

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Besonders auffällig war die Vorgehensweise der mutmaßlichen Diebe, die gezielt agierten und ihre Aufgaben klar aufteilten. In Lokalen und Gastgärten suchten sie sich Gäste aus, die ihre Jacken über die Rückenlehnen ihrer Sessel gehängt hatten. Anschließend nahmen die Verdächtigen unmittelbar hinter ihnen Platz und legten ihre eigenen Jacken ebenfalls über die Sessellehnen.

Ermittlungen und Geständnisse

Diese doppelte Jacke diente als effektiver Sichtschutz, während die Männer unbemerkt in die Jackentaschen ihrer Opfer griffen und Bargeld aus den Geldbörsen entnahmen. Damit die Taten möglichst lange unentdeckt blieben, steckten die Verdächtigen die Geldbörsen nach dem Griff zum Bargeld wieder in die Jackentaschen zurück. Die Opfer sollten dadurch zunächst keinen Verdacht schöpfen.

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Polizeiwarnung vor weiteren Methoden

Die Polizei nimmt den Fall zum Anlass, vor unterschiedlichen Methoden von Taschendieben zu warnen. Häufig suchen Täter zunächst engen Körperkontakt zu ihren Opfern, indem sie diese beispielsweise anrempeln und anschließend bestehlen. Eine weitere bekannte Masche besteht darin, Personen absichtlich mit Eis, Ketchup oder Senf zu beschmutzen.

Sicherheitsratschläge für Bürger

Während die Täter beim vermeintlich hilfsbereiten Reinigen der Kleidung helfen, greifen sie unbemerkt in die Taschen. Um sich vor Diebstählen zu schützen, rät die Polizei, möglichst wenig Bargeld mitzuführen und Wertgegenstände auf mehrere Taschen zu verteilen. Geldbörsen sollten am besten in vorderen Hosentaschen oder Innentaschen verstaut werden, während Handtaschen an der Körpervorderseite getragen werden sollten.