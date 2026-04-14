Festnahme in Italien: Mann soll größter Steuerhinterzieher Europas sein

Ein 52-jähriger Mann wurde in Italien verhaftet, dem die bayerische Justiz vorwirft, der größte Steuerhinterzieher Europas zu sein. Ihm wird ein Steuerschaden von 63 Millionen Euro vorgeworfen. Die Festnahme erfolgte kurz vor seiner geplanten Ausreise nach Dubai.

Der bayerischen Justiz zufolge steht ein 52-jähriger Mann im Verdacht, der größte Steuerhinterzieher Europa s zu sein. Ihm wird Steuerhinterziehung in einem Gesamtschaden von unglaublichen 63 Millionen Euro vorgeworfen. Nach intensiven Ermittlungen klickten für den Mann in Italien die Handschellen – nur wenige Stunden, bevor er offenbar eine geplante Ausreise nach Dubai antreten wollte.

Die Festnahme selbst gestaltete sich geradezu filmreif. Der Verdächtige war in einem luxuriösen Mercedes GLE unterwegs, seine russische Freundin an seiner Seite, als die Polizei plötzlich zuschlug und ihn verhaftete. Statt luxuriöser Reisen, exklusiver Restaurants und Aufenthalten in Nobelhotels – insbesondere in Dubai, aber auch in den Hotspots Europas, mit denen er in der Vergangenheit auf seinem Instagram-Account protzte – steht ihm nun wohl eine Gefängniszelle bevor. Diese drastische Wendung markiert das Ende einer scheinbar sorglosen Existenz, die er öffentlichkeitswirksam zur Schau stellte.

Der Mann soll zuvor lange Zeit in Wien gelebt haben, wo er offenbar kaum auffiel. Dies deutet darauf hin, dass er unter dem Radar agierte und versuchte, seine wahren finanziellen Verhältnisse zu verschleiern. Ein Wiener Gastronom, der den Mann persönlich kannte, beschreibt ihn als 'ganz bodenständigen Gast'. Er habe über finanzielle Mittel verfügt und diese auch zum Ausdruck gebracht, jedoch ohne extravagante Eskapaden. Auch ein zweiter Insider, ein Wiener Unternehmer, bestätigt diesen Eindruck. Beide arbeiteten vor etwa zehn Jahren zusammen. Der Unternehmer beschreibt ihn als 'hemdsärmeligen Typen', der damals noch fernab von Luxus und Glamour war. Dies wirft die Frage auf, wann und wie sich seine Persönlichkeit und sein Lebensstil so drastisch veränderten.

Doch das Bild, das sich heute darstellt, scheint in krassem Gegensatz zu den früheren Eindrücken zu stehen. Ein Blick auf sein aktuelles Instagram-Profil offenbart eine völlig andere Welt. Dort präsentiert er sich als jemand, der das dekadente Leben in vollen Zügen genießt. Dies deutet auf eine deutliche Veränderung in seinem Verhalten und seinen Prioritäten hin. Der Unternehmer, der ihn aus früheren Zeiten kennt, mutmaßt: 'Er muss irgendwann abgedriftet sein'. Er habe sich in den vergangenen Jahren offenbar stark verändert, so der Unternehmer, der ihn vor zehn Jahren noch anders wahrnahm. Die Umstände dieser Veränderung, die Motivation hinter den mutmaßlichen Straftaten und die Frage, wie er es schaffte, über so lange Zeit unentdeckt zu bleiben, sind nun Gegenstand intensiver Ermittlungen.

Die bayerische Justiz wird die Hintergründe akribisch aufarbeiten und versuchen, das wahre Ausmaß der kriminellen Aktivitäten zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Festnahme markiert einen wichtigen Schritt in dieser Richtung und verdeutlicht die Entschlossenheit der Behörden, gegen Steuerhinterziehung in großem Stil vorzugehen.





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