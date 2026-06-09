Fest der Vielfalt im Krankenhaus St. Josef in Braunau

Menschen aus 51 Nationen feiern ihre kulturelle Vielfalt im Krankenhaus St. Josef in Braunau

Menschen aus 51 Nationen und vier Kontinenten arbeiten derzeit im Krankenhaus St. Josef in Braunau . Unter den aktuell 1685 Mitarbeitenden haben 559, also rund ein Drittel, nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.

Die meisten davon stammen mit 320 aus Deutschland, gefolgt von Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Ungarn und Syrien. Diese große Diversität wurde jetzt bei einem Fest der Vielfalt unter dem Motto Viele Nationen - ein Zuhause gefeiert. Wir haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal diese große Vielfalt mit einem Fest gefeiert.

Die Resonanz war so groß und positiv, dass wir auch in diesem Jahr rund um den Welttag der kulturellen Vielfalt ein Fest organisiert haben, sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Braunauer Krankenhauses. Ohne unsere vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland wäre unser Krankenhausbetrieb und auch die Gesundheitsversorgung in unserem Bezirk nicht aufrechtzuerhalten, wird Windischbauer in einer Presseaussendung zitiert.

Beim Fest der Vielfalt bereiteten Mitarbeiterinnen ein internationales Buffet mit köstlichen Speisen aus ihren Heimatländern wie Eritrea, Bosnien, Kroatien, Afghanistan, aber auch aus dem Innviertel und Bayern zu. Girlanden mit Flaggen aus aller Welt zierten den Veranstaltungsort, aus einer Lautsprecherbox tönte internationale Musik. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses feierten ihre Vielfalt und ihre unterschiedlichen kulturellen Hintergründe mit Freude und Stolz. Sie haben sich gemeinsam mit ihren Familien und Freunden getroffen und gegessen, getanzt und sich unterhalten.

Es war ein wundervoller Anblick, wie sich die Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen miteinander verstanden und sich gegenseitig respektierten. Das Fest der Vielfalt war ein großartiger Erfolg und ein wichtiger Schritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft





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