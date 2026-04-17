FESCHD: Innovative Smartphone-Halterung erobert Österreichs Radwege nach TV-Erfolg

Die in Deutschland entwickelte und produzierte Smartphone-Halterung von FESCHD revolutioniert das Radfahren durch eine einzigartige Doppelsicherung mit Magnet und mechanischer Verriegelung. Das System ist vibrationsgedämpft, bedienfreundlich und umweltschonend. FESCHD unterstützt zudem die Stiftung Kinderglück.

Das von der TV-Show „ 2 Minuten 2 Millionen “ gefeierte und innovative Smartphone-Halterung ssystem von FESCHD erobert nun auch die österreichischen Radwege. Nach dem erfolgreichen Auftritt in der Sendung, bei dem das Start-up die gesamte Investorenrunde überzeugte, steht FESCHD bereit, Radfahrerinnen und Radfahrer gleichermaßen zu begeistern. Kennen Sie das Problem? Sie radeln durch die Stadt oder über einen unebenen Waldweg, und Ihr teures Smartphone in der Halterung wackelt besorgnizterregend.

Im schlimmsten Fall löst sich das Gerät an der nächsten Bordsteinkante. Genau an diesem Punkt setzt das Team von FESCHD an. Was FESCHD so besonders macht, ist das Prinzip der Doppelsicherung. Während herkömmliche Halterungen oft entweder umständlich zu bedienen oder unsicher sind, kombiniert FESCHD das Beste aus beiden Welten. Ein starker Magnet zieht das Handy wie von Zauberhand in die korrekte Position, während eine mechanische Verriegelung in Form eines Federstahlbügels dafür sorgt, dass das Smartphone auch bei rasanten Abfahrten oder Stürzen bombenfest am Lenker bleibt. Das Beste daran ist die kinderleichte Bedienung mit nur einer Hand, ergänzt durch eine integrierte Vibrationsdämpfung, die Ihr Handy vor schädlichen Erschütterungen schützt. Die Halterungen, die in Deutschland entwickelt, hergestellt und gefertigt werden, zeichnen sich nicht nur durch ihr extrem flaches und schlichtes Design aus, sondern verfügen auch über ein integriertes Dämpfungssystem. Dieses schützt die empfindliche Kamera-Optik moderner Smartphones effektiv vor schädlichen Vibrationen. Die Gründer, selbst begeisterte Radfahrer, wollten eine Lösung schaffen, die es ermöglicht, das Smartphone sicher und einfach zu befestigen, ohne sich ständig um die Sicherheit des Equipments sorgen zu müssen. Darüber hinaus engagiert sich FESCHD für die Umwelt. Durch die Herstellung der Halterungen in Deutschland und die Fertigung in der eigenen Werkstatt wird die Umweltbelastung auf ein absolutes Minimum reduziert. Doch FESCHD beschränkt sich nicht nur auf Technologie und Nachhaltigkeit, sondern legt auch großen Wert auf soziale Verantwortung. Aus diesem Grund unterstützt FESCHD die Stiftung Kinderglück. Mit jedem verkauften Set wird ein Teil des erzielten Erfolgs dazu verwendet, Kindern in herausfordernden Lebenssituationen durch Fahrräder Mobilität zu ermöglichen und ihnen somit neue Wege und Chancen zu eröffnen. Ob auf dem Rennrad, Mountainbike oder City-Bike – das FESCHD-System ist der ideale Begleiter für alle, die ihr Smartphone oder ihren Radcomputer als Navigationsgerät oder Tracker nutzen. Um die Vorfreude zu steigern, verlosen wir exklusiv FESCHD-Bundles, damit auch Ihr Handy in Zukunft garantiert "feschd" sitzt. Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und sichern Sie sich das Gadget, um das sich die Investoren in der TV-Show gerissen haben! Klicken Sie einfach auf den untenstehenden Link, um Ihre Gewinnchance zu nutzen und mehr über die revolutionäre Halterung zu erfahren





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