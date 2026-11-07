Ferrari diszipliniert Hamilton und Leclerc nach Streit in Mexiko

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat Lewis Hamilton und Charles Leclerc nach dem Konflikt in Mexiko zu einem Klärungsgespräch nach São Paulo bestellt, um interne Konflikte zu beenden.

Das Rennstall-Management von Ferrari hat nach den gravierenden Konflikten zwischen den Fahrern Lewis Hamilton und Charles Leclerc massiv eingegriffen. Teamchef Fred Vasseur hat beide Piloten am Donnerstagabend nach São Paulo beordert, um die Eskalation aufzuklären und für Ruhe im Team zu sorgen. Dieser Schritt folgt auf die heftigen Spannungen, die während des Mexico-Grand-Prix ihren Höhepunkt erreichten und die öffentliche Kritik von Hamilton ausgelöst hatten.

Ursprung des Konflikts in Mexiko

Der Auslöser für die aktuelle Krise war eine kritische Situation auf der Strecke in Mexiko-Stadt. Lewis Hamilton und Charles Leclerc gerieten bereits in der ersten Runde in Kurve vier ins Gehege. Beide Fahrzeuge verließen dabei die Rennstrecke, wobei Leclerc über den Grasstreifen vor seinem Teamkollegen zurückkehrte. Diese Aktion führte zu einer Fünf-Sekunden-Strafe für den Monegassen.

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Hamilton kritisierte das Manöver des Konkurrenten anschließend öffentlich und sprach von großen Problemen innerhalb des Teams. Dies war nicht der erste Zusammenstoß zwischen den beiden; im September waren sie bereits in Monza aneinandergeraten. Die wiederholten Vorfälle zwangen die Führungsebene nun zum Handeln, um die Zusammenarbeit nicht weiter zu gefährden.

Vassers klare Ansage und neue Regeln

Fred Vasseur nutzte das Krisengespräch, um die Positionen aller Beteiligten klar zu stellen. Der Franzose betonte, dass es gut sei, über die Sachverhalte zu diskutieren und Missverständnisse auszuräumen. Gleichzeitig schlug er laut eigener Aussage ein neues Kapitel auf und kündigte an, dass keine weiteren Streitigkeiten geduldet werden.

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Wichtig war dem 58-Jährigen, dass die internen Regeln des Rennstalls trotz des Konflikts unverändert bleiben. Eine zentrale Botschaft richtete er unmissverständlich an seine Fahrer: gegenseitiger Respekt ist Pflicht. Noch wichtiger sei jedoch der Respekt gegenüber der Marke, dem Team, den Mitarbeitern im Haushalt und an der Rennstrecke.

Vasseur stellte zudem fest, dass an erster Stelle immer die Scuderia steht. Die Priorität liegt eindeutig im kollektiven Erfolg des Unternehmens, nicht in individuellen Rivalitäten. Diese klare Hierarchie soll verhindern, dass persönliche Differenzen die sportlichen Leistungen negativ beeinflussen.

Reaktionen der Piloten und nächste Herausforderungen

Charles Leclerc zeigte sich nach der Aussprache erleichtert und bedankte sich für den offenen Austausch. Er verwies auf eine verrückte Woche in seinem privaten Leben, da er erst vor Kurzem Vater geworden war, was zuvor die Zeit für ein Gespräch verhindert hatte. Leclerc gab zu, dass Frust noch im Raum stand, der nun abgebaut wurde.

Er glaubt, dass alles, was noch offen war, nun vollständig geklärt ist. Die emotionale Entlastung scheint für den Monegassen wichtig zu sein, um sich wieder auf das Sportliche konzentrieren zu können. Hamilton selbst äußerte sich in den vorliegenden Informationen nicht direkt zur Aussprache, doch das Ziel des Managements ist die Rückkehr zur Normalität.

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Sportliche Lage in Brasilien

Unmittelbar nach dem Krisengipfel wartet auf Ferrari das nächste große Problem auf der Strecke. Beim zweiten freien Training in Brasilien landete Lewis Hamilton nur auf Platz sechs, während Charles Leclerc den siebten Rang belegte. Beide Fahrer klagten über eine schlechte Balance ihres Fahrzeugs.

Leclerc nannte den Freitag sehr schwierig und beschrieb das Fahrgefühl als eines der schlechtesten der gesamten Saison. Die technische Herausforderung steht nun im Vordergrund, nachdem die interne Konfliktbereinigung abgeschlossen wurde. Die Ferrari-Stars müssen nun zeigen, ob die Aussprache auch auf der Rennstrecke zu besseren Leistungen führt.