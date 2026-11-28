Nach einem brutalen Femizidversuch durch ihren Ehemann kämpft Renate H. seit 2002 für ihr Überleben. Sie setzt sich heute als Aktivistin gegen Gewalt an Frauen ein und enthüllt die grausame Wahrheit hinter der Tatabfolge.

Die 28-jährige Steirerin Renate H. überlebte einen brutalen Femizidversuch an ihrem Ehemann, nachdem sie im Februar 2002 die Trennung von ihm wollte. Ihr damaliger Partner hatte sie in ihrem gemeinsamen Haus in Graz schwer misshandelt, was zu einem tiefen Koma und einem massiven Schädel-Hirn-Trauma führte, das ihre Überlebenschancen langfristig gefährdete. Der Fall markiert einen Wendepunkt in der Aufarbeitung innerfamilyller Gewalt in der Steiermark und zeigt die gravierenden Folgen von Kontrollversuchen in Partnerschaften auf.

Drohung am Valentinstag als Auslöser

Der Tatvorfall ereignete sich am 14. Februar 2002, einem Valentinstag, an dem Renate H. ihrem Mann klar mitteilte, dass sie die Beziehung beenden wolle. Ihre Aussagen, sie sei nicht sein Hund und wolle sich von den jahrelangen Demütigungen lösen, führten zu einer eskalierenden Gewalttat. Der Mann beschuldigte sie später öffentlich, aus dem ersten Stock des gemeinsamen Hauses gesprungen zu sein und suizidal gewesen zu sein, um die Tat zu vertuschen und die eigene Verantwortung zu negieren.

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Gerichtsurteil und Haftstrafe

Die justizielle Aufklärung des Falls dauerte Jahre, bis ein anonymes Schreiben an die Polizei die Ermittlungen neu befeuerte und die Diskrepanz zwischen der offiziellen Darstellung des Täters und den tatsächlichen Verletzungen der Opferin aufdeckte. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Verletzungen stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hinterkopf widerspiegelten und nicht einem Sprung entsprachen. Dementsprechend wurde der ehemalige Ehemann zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, was als hohes Strafmaß in derartigen Fällen gewertet wird.

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Rechtlicher Ausgang und Folgen für das Opfer

Trotz der hohen Haftstrafe kam der Täter nach verbüßter Zeit von acht Jahren aufgrund seiner vermeintlich guten Führung wieder frei. Diese Entwicklung löste bei Renate H. erhebliche psychische Belastungen aus, da sie die Ungerechtigkeit des Systems als tiefgreifend empfindet. Der Weg zurück ins tägliche Leben gestaltete sich für die damals 28-jährige Grazerin als extrem schwierig, begleitet von amnestischen Lücken im Gedächtnis und der schweren Bewältigung des erlittenen Traumas.

Öffentliches Engagement gegen Gewalt

In den vergangenen Jahren hat Renate H. ihren Leidensweg in eine kraftvolle Stimme für Betroffene verwandelt und ist heute als Aktivistin im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt aktiv. Sie engagiert sich unter anderem bei der bundesweiten Kampagne "Gehen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen", um Bewusstsein für das Thema zu schaffen und andere Frauen zu ermutigen, aus gefährlichen Beziehungen auszubrechen. Ihr Einsatz zielt darauf ab, die Stigmatisierung von Gewaltopfern abzubauen und präventive Hilfsangebote besser sichtbar zu machen.