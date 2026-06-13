Femizid in oberösterreichischer Schule: Lehrer tötet Kollegin und begeht Suizid

Ein 29-jähriger Lehrer ermordet in einer Taufkirchner Schule seine Kollegin mit Dolch und Schusswaffe. Hintergrund soll unerwiderte Liebe sein. Der Täter tötet sich selbst. Die Schule und Politik reagieren mit Betroffenheit und kündigen Unterstützungsmaßnahmen an.

In der oberösterreich ischen Gemeinde Taufkirchen an der Pram kam es am Freitag zu einem grausamen Femizid in einer Schule . Ein 29-jähriger Pädagoge soll seine ein Jahr jüngere Kollegin in der Schulbibliothek mit einem zweischneidigen Dolch und einer Schusswaffe getötet haben.

Die Waffe besaß der Mann legal. Als Motiv wird unerwiderte Liebe vermutet, da die Frau eine andere Beziehung einging, wie Staatsanwalt Alois Ebner der APA mitteilte. Entgegen ersten Berichten hatten die beiden nie eine Beziehung, doch der Mann soll der Pädagogin zuvor Avancen gemacht haben. Der Täter, der nach der Tat Suizid beging, war bislang unbescholten, es gab keine Stalking-Anzeigen oder ähnliche Vorkommnisse.

Der Angriff war äußerst brutal: Mit dem Dolch fügte er der Frau mehrere tiefe Schnitte am Hals zu, danach schoss er mehrfach in ihren Kopf. Am Fundort wurden drei Patronenhülsen sichergestellt. Die Tat ereignete sich in den frühen Nachmittagsstunden, als das Schulgebäude weitgehend leer war. Bisher gibt es keine Zeugen, die Schüsse gehört hätten.

Der Leichnam des Mannes wurde später in Freinberg in seinem demolierten Fahrzeug mit einer Schusswunde entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete Obduktionen beider Toten an; die Auswertung von Spuren und Zeugenbefragungen dauern an. Die getötete Lehrerin hätte eigentlich nach Hause gehen sollen. Als sie nicht ankam, suchte ihre Mutter sie und fand das Auto der Tochter auf dem Schulparkplatz.

Gemeinsam mit einem Schulbediensteten entdeckte sie die Leiche in der Bibliothek. Die Bildungsdirektion Oberösterreich kündigte umgehend Maßnahmen zur Unterstützung der Schüler, des Personals und der Angehörigen an. Die Krisenhilfe Oberösterreich führte bereits am Freitag eine Erstintervention durch. Für Sonntag ist ein Abstimmungsgespräch zwischen Bildungsdirektion, Krisenhilfe, Schulvertretern und der Gemeinde geplant, um den weiteren Schulbetrieb und psychosoziale Hilfe zu koordinieren.

Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer äußerten sich fassungslos und betroffen. Auch Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Justizministerin Anna Sporrer (beide SPÖ) zeigten sich erschüttert und forderten einen entschlossenen politischen Kurs gegen Gewalt an Frauen, mit Verweis auf den Nationalen Aktionsplan und das erhöhte Frauenbudget. Zudem wurden Hilfsangebote für Menschen in Krisensituationen sowie für Gewaltopfer veröffentlicht





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