Felssturz an der L200 im Bregenzerwald: Schäden und Sperrung am 1. November 2026

Am 1. November 2026 stürzten an der L200 im Bregenzerwald Felsbrocken auf die Fahrbahn. Pkw wurden beschädigt, doch niemand verletzt. Eine Fahrspur bleibt gesperrt.

Am Sonntag, dem 1. November 2026, ereignete sich auf der Landesstraße L200 zwischen Alberschwende und Egg im Bregenzerwald ein ungewöhnliches Verkehrsgeschehen. Gegen 10 Uhr stürzten an zwei unterschiedlichen Stellen große Felsbrocken von den Hängen auf die Fahrbahn. Dieser Vorfall führte zu Beschädigungen mehrerer vorbeifahrender Autos, doch nach bisherigen Angaben wurde kein Mensch verletzt. Die betroffenen Autofahrer konnten ihre Fahrt nach den ersten Untersuchungen und Kontrollen durch die zuständigen Behörden fortsetzen, auch wenn die Situation anfangs für Verunsicherung sorgte.

Zwei Felsstürze auf engem Raum

Die beiden betroffenen Stellen liegen nur rund einen Kilometer voneinander entfernt. Plötzlich lösten sich Steine aus dem Hang und stürzten mit großer Wucht auf die Fahrbahn herab. Mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge wurden dabei von den herabfallenden Felsbrocken getroffen. Es kam zu erheblichen Sachschäden an den Fahrzeugen, die direkt von den Steinen getroffen wurden. Die Zeitgleichheit der beiden Ereignisse lässt auf gemeinsame geologische oder witterungsbedingte Ursachen schließen. Die Behörden sind sich einig, dass es sich nicht um einen isolierten Vorfall handelte, sondern um eine Serie von Rutschungen in diesem speziellen Abschnitt der Straße.

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Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Sofort nach dem Vorfall rückten Feuerwehr und Polizei zu den betroffenen Straßenabschnitten aus. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Felsen aus dem Hang lösen, wurde vorsorglich eine der insgesamt drei Fahrspuren gesperrt. Die L200 ist trotz der Sperre weiterhin befahrbar. Verkehrsteilnehmer können die betroffenen Stellen passieren, müssen jedoch mit Einschränkungen und möglicher Wartezeit rechnen. Die Sicherheitskräfte überwachten die Stelle kontinuierlich, um im Falle weiterer Abstürze sofort eingreifen zu können. Die Sperrung diente primär dem Schutz der Verkehrsteilnehmer und ermöglichte es den Experten, die Situation sicher zu analysieren.

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Untersuchung der Hangstabilität

Das Straßenbauamt und die Landesgeologie untersuchen derzeit die betroffenen Hangbereiche intensiv. Dabei soll geklärt werden, ob weitere Felsbrocken herabstürzen könnten und welche Gefahr für den Straßenverkehr besteht. Diese Untersuchung ist von entscheidender Bedeutung, um langfristige Sicherheitsmaßnahmen planen zu können. Die Experten prüfen verschiedene Faktoren, darunter die geologische Beschaffenheit des Gesteins, die Witterungsbedingungen und die Bodenfeuchtigkeit. Eine genaue Analyse wird Aufschluss darüber geben, ob es sich um ein lokales Problem handelt oder ob größere Teile des Hanges instabil sind.

Die genauen Umstände der Felsstürze sind noch nicht vollständig aufgeklärt, doch die Kombination aus witterungsbedingter Belastung und geologischer Vorspannung scheint die Hauptursache zu sein. Die Verantwortlichen appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, in dem betroffenen Bereich besonders vorsichtig zu fahren und die Anweisungen der Sicherheitskräfte zu befolgen. Weitere Informationen zur aktuellen Verkehrslage und zu eventuellen weiteren Sperrungen werden von den zuständigen Behörden bekannt gegeben. Ein Video und mehr Bilder gibt es mit VOL.AT+, was eine visuelle Dokumentation der Schäden und der Einsatzkräfte ermöglicht. Die Situation wird weiterhin engmaschig überwacht, um die Sicherheit auf der L200 zu gewährleisten.