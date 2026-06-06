Fellnasen auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause

In den Auffangstationen der Tierheime landen täglich Hunde, Katzen und Kleintiere. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch "Dick und Dünn" zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.

Täglich landen Hunde , Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheim e. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch "Dick und Dünn" zu gehen.

Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. (sechs Jahre) ist ein energiegeladener, freundlicher Rüde, der schnell lernt und Suchspiele sowie neue Tricks liebt. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie, wobei er mit Hündinnen besser auskommt. Interessenten melden sich bitte unter (ein Jahr) ist ein Kaninchenbub mit einem besonders lieben, neugierigen und freundlichen Wesen.

Da er an einer chronischen Zahnerkrankung leidet, benötigt er regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt. Interessenten melden sich bitte unter (zwei Jahre) - ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt. Der lernfreudige Vierbeiner wünscht sich aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit geben und sein Potenzial fördern. Interessenten melden sich bitte unter (sieben Jahre) ist ein lebhafter Rüde, der Fremden zunächst skeptisch begegnet und keine anderen Hunde mag.

Die wasserfreudige Fellnase mit Jagdtrieb sucht ein kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und mit Artgenossen nicht verträglich. Der sensible Rüde erhält täglich Herzmedikamente und sucht ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter (neun Jahre) sehr.

Die menschenfreundliche Hündin ist mit Artgenossen grundsätzlich gut verträglich. Altersbedingt hört sie kaum noch und erhält Single-Protein-Futter. Interessenten melden sich bitte unter (drei Jahre) ist menschenfreundlich, solange sein Bedürfnis nach Distanz respektiert wird. Mit anderen Hunden versteht er sich gut.

Der Rüde, der sich am wohlsten im Freien füht, sucht ein Zuhause mit Garten am Land. Interessenten melden sich bitte unter (elf Jahre) sind menschenfreundlich, reagieren auf andere Hunde jedoch sehr gestresst. Für das liebe, unzertrennliche Duo wird ein barrierefreies Zuhause in ruhiger Umgebung bei geduldigen Hundehaltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (sieben Jahre) überzeugt mit ihrem fröhlichen und aufgeschlossenen Charakter.

Die hübsche Fellnase wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit großem Grundstück, auf das sie aufpassen darf, und standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang und Haltung dieser Rasse haben. 0664/462 64 54 (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich. Die kuschelbedürftige Hündin verträgt sich gut mit Artgenossen und Katzen. Für die aufgeweckte Wasserratte wird ein Lebensplatz am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (ein Jahr) verhält sich Fremden gegenüber noch etwas misstrauisch und benötigt daher eine gewisse Kennenlernphase.

Mit Hunden ist er gut verträglich, an seiner Leinenführigkeit muss jedoch noch gearbeitet werden. Für den lebhaften Vierbeiner wird ein Zuhause am Land bei aktiven Menschen mit Zeit gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (sechs Jahre) ist sehr verschmust, hundeverträglich und geht freundlich auf Menschen zu.

Allerdings hat der Rüde nur drei Beine und benötigt daher regelmäßige chiropraktische Behandlungen v.a. für seine Lendenwirbelsäule; gegen Krampfanfälle benötigt er zweimal täglich Pexion. Darüber hinaus zeigt der liebe Rüde manchmal leichte Orientierungsprobleme. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird für den lieben Rüden ein ruhiges und barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, verständnisvollen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter (knapp neun Jahre) braucht Menschen, die ihm Zeit zum Kennenlernen geben.

Zudem mag er einen Platz, an dem er sich zurückziehen kann. Ein Lebensplatz am Stadtrand (abseits verkehrsreicher Stadtbereiche) wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter sind äußerst gesellige, intelligente und liebenswürdige Tiere, die durch ihre tagaktive Lebensweise besonders beliebte Heimtiere sind. Interessenten melden sich bitte unter (fünf Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde.

Für die aufgeschlossene Fellnase wird ein Zuhause bei sportlichen Hundehaltern gesucht, die den Mischling sowohl körperlich als auch geistig auslasten. Interessenten melden sich bitte unter (drei Jahre) ist ein anfangs schüchterner Staffordshire Bullterrier-Mischling, der nach dem Auftauen seiner Energie und seinem Humor zeigt. Mit seiner lebhaften Art und viel Freude an Bewegung sucht er erfahrene Menschen, die mit ihm arbeiten und gemeinsam durchs Leben gehen möchten.

Interessenten melden sich bitte unter (fünf Jahre) ist anfangs zurückhaltend und muss erst Vertrauen aufbauen. Der Rüde ist neugierig, dabei aber vorsichtig. Er hat ein Handicap und sieht nur eingeschränkt. Für ihn wird ein Lebensplatz mit Garten gesucht - idealerweise an der Seite eines souveränen Hundes, der ihm Sicherheit gibt





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