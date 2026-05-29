Felix von Jascheroff verlässt RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach 25 Jahren

Felix von Jascheroff, bekannt aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", verlässt die Serie nach 25 Jahren. Er geht auf seinen eigenen Wunsch hin, um sich neuen beruflichen Projekten zu widmen.

Felix von Jascheroff (43) verlässt nach 25 Jahren die RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dies geschehe auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle, teilte RTL mit.

Im Juli 2001 war Jascheroff in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen. Das war Folge 2277, nun ist man bei Folge 8530. Neben anderen Serien-Größen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank habe der gebürtige Berliner das Gesicht der Serie maßgeblich mitbestimmt, würdigte ihn der Kölner Sender.

"Der Abschied fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", sagte er. Umso mehr freue er sich, dass seine Figur derzeit in eine besonders dramatische Handlung verwickelt sei – John Bachmann ist nach einem mysteriösen Todesfall unter Mordverdacht geraten. Zu seinem Abschied werde es dann noch eine weitere "absolute Spitzenstory" geben.

"Eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird. "Ein Trost für seine Fans dürfte laut RTL sein, dass der Abschied des Berliner Schauspielers wegen des langen Vorlaufs der Serie noch bis ins nächste Jahr auf sich warten lässt





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