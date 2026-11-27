Der Physiker Felix Ulrich-Pur entwickelt am MedAustron und der ÖAW eine präzise Ionen-Computertomographie zur schonenderen und effizienteren Behandlung von Tumoren.

Felix Ulrich-Pur arbeitet an einer bahnbrechenden Technologie zur Behandlung von Krebspatienten. Der 33-jährige Physiker forscht derzeit als Postdoktorand am Marietta-Blau-Institut für Teilchenphysik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Entwicklung einer innovativen Methode zur Bildgebung während der Strahlentherapie. Diese Technologie zielt darauf ab, die Präzision der Behandlung zu erhöhen und gleichzeitig die Belastung für gesunde Zellen zu minimieren.

Vom Schüler zum Experten in der Teilchenphysik

Der Weg von Felix Ulrich-Pur in die Hochenergiephysik war nicht linear geplant. Als Jugendlicher hatte er sich die Schnittstelle zwischen Medizin und Physik nicht vorgestellt. Entscheidend war ein Schulreferat über Dunkle Materie, das sein Interesse an der Physik weckte. Er erkannte, dass die Begeisterung für ungelöste wissenschaftliche Fragen ihn antreibt. Diese Faszination führte ihn dazu, Physik von einem bloßen Schulfach zu einem Lebensinhalt zu entwickeln. Die Suche nach Antworten auf komplexe naturwissenschaftliche Fragen构成了 den Kern seiner Motivation für die weitere Laufbahn.

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Forschung am Standort MedAustron

Seit Juni ist Felix Ulrich-Pur am Marietta-Blau-Institut tätig. Zuvor war er als Postdoktorand am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt und an der Technischen Universität Wien tätig. Er studierte Technische Physik an der TU Wien und promovierte dort. Seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn wird durch enge Kooperationen mit dem Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt geprägt. Ein Professor, der an der Entstehung von MedAustron beteiligt war, inspirierte ihn maßgeblich. Die Möglichkeit, Teilchenbeschleuniger sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die klinische Anwendung zu nutzen, war für Ulrich-Pur ein entscheidender Faktor.

Neue Methode zur Tumorbildgebung

Ulrich-Pur ist an der Entwicklung einer neuen Ionen-Computertomographie-Methode beteiligt. Bei der herkömmlichen Strahlentherapie werden geladene Teilchen auf Tumore gerichtet. Die genaue Steuerung der Energieabgabe erfordert jedoch detailliertes Wissen über das durchquerte Gewebe. Die neue Methode nutzt dieselben Ionen, die zur Bestrahlung dienen, auch zur Bildgebung. Dadurch lässt sich das Verhalten der Teilchen im Gewebe genau beobachten. Die Strahlendosis kann so exakter geplant und die gesunde Tumor-Umgebung besser geschützt werden.

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Präzision durch innovative Detektoren

Der Ansatz basiert auf innovativen 4D-Detektoren auf Siliziumbasis. Diese Geräte erfassen die durch das Gewebe fliegenden Teilchen in Billiontel Sekunden. Die räumliche Präzision liegt bei zirka 50 Mikrometern, was etwa der Dicke eines menschlichen Haares entspricht. Die Flugzeit der Teilchen gibt Auskunft über ihre Energie und das durchquerte Material. Dies ermöglicht eine genauere Steuerung des Strahlungsstrahls. Die Strahlenbelastung für den Patienten ist durch diese Technologie fünf- bis 30-mal geringer als bei üblichen Röntgen-CTs.

Ausblick und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Im Juli schloss Felix Ulrich-Pur ein vom Wissenschaftsfonds FWF gefördertes Projekt ab. Sein Team baute einen ersten Demonstrator dieser Flugzeit-Ionen-Computertomographie. Die Forscher testen nun theoretische Vorhersagen experimentell und entwickeln die Methode weiter. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie auszuloten. Ulrich-Pur sieht in der interdisziplinären Zusammenarbeit einen großen Vorteil für die Forschung. Beste Ideen entstehen oft im Austausch zwischen verschiedenen Experten. Langfristig zielt die Arbeit darauf ab, die Behandlung zu verbessern und Nebenwirkungen zu reduzieren.