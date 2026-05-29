Felix Gall weiterhin auf Giro-Podestplatz trotz Königsetappen-Rückstand

Der österreichische Radprofi Felix Gall hält nach der 19. Etappe des Giro d'Italia weiterhin den zweiten Gesamtrang, obwohl er auf der Königsetappe den vierten Tagesrang belegte. Gesamtführender Jonas Vingegaard hat weiterhin einen komfortablen Vorsprung.

Felix Gall bleibt nach der Königsetappe des Giro d'Italia weiterhin auf Podestkurs. Auf der 19. Etappe von Feltre nach Alleghe über 151 Kilometer mit sechs Bergwertungen belegte der Osttiroler den vierten Rang, zeitgleich mit dem Gesamtführenden Jonas Vingegaard .

Das Duo hatte 39 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger. Damit festigte Gall seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung und hat weiterhin 4:03 Minuten Rückstand auf Vingegaard. Jai Hindley liegt mit 5:04 Minuten Rückstand auf dem dritten Rang. Gall berichtet, dass er sich den ganzen Tag über gut gefühlt habe und den ersten Anstieg genießen konnte.

Er sprintete auf den letzten Metern noch an Vingegaard vorbei und scherzte, dass der Dänische Fahrer bereits mit den Gedanken bei der Tour de France oder im Urlaub sei, weshalb das Rosa Trikot unter normalen Umständen nicht mehr zu gewinnen sei. Der Etappensieg ging an Sepp Kuss aus den USA, der sich aus einer Fluchtgruppe absetzte und 13 Sekunden vor Derek Gee-West sowie 36 Sekunden vor Giulio Ciccone ins Ziel kam. Kuss ist Teamkollege von Vingegaard bei Visma





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