Felix Gall verteidigt zweiten Gesamtrang beim Giro d'Italia

Der 28-jährige Österreicher Felix Gall hat am Freitag auf der Königsetappe des Giro d'Italia seinen zweiten Gesamtrang mit Erfolg verteidigt. Der Athlet vom Team Decathlon kam nach 151 Kilometern von Feltre zur Bergankunft in Alleghe unmittelbar vor dem dänischen Gesamtführenden Jonas Vingegaard ins Ziel.

Der 28-jährige Österreicher Felix Gall hat am Freitag auf der Königsetappe des Giro d'Italia seinen zweiten Gesamtrang mit Erfolg verteidigt. Der Athlet vom Team Decathlon kam nach 151 Kilometern von Feltre zur Bergankunft in Alleghe unmittelbar vor dem dänischen Gesamtführenden Jonas Vingegaard ins Ziel.

Der Rückstand nach Bewältigung von rund 4800 Höhenmetern auf Vingegaards siegreichen US-Teamkollegen Sepp Kuss betrug 39 Sekunden. Zweiter und Dritter wurden der Kanadier Derek Gee-West und der Italiener Giulia Ciccone, das Lidl-Duo hatte 13 bzw. 36 Sekunden Rückstand.

Vingegaards Edelhelfer Kuss hat an diesem Tag auf eigene Faust fahren dürfen. 2,2 km vor dem Ziel war er am Anstieg auf den Piani di Pezze entscheidend am bis dahin führenden Ciccone vorbeigegangen und feierte damit auch bei der dritten Grand Tour einen Etappensieg. Gall-Helfer Gregor Mühlberger wurde Tages-17. , der Oberösterreicher fiel gesamt um zwei Ränge auf exakt diese Position zurück. Gall gab an, sich schon vor der Etappe gut gefühlt zu haben.

Er habe in der Früh eine Spannung verspürt, aber das ist ein gutes Zeichen. Im ersten Anstieg habe ich auch die Landschaft ein bisschen genießen können. Der Schlussanstieg ist dann brutal ausgefahren worden. Ich bin sehr zufrieden.

Es wartet noch ein großer Tag. Aber es war sehr, sehr wichtig, das wieder hinter uns zu bringen. Vor Vingegaard das Ziel erreicht zu haben, wollte der von vielen Landsleuten angefeuerte Gall nicht überbewerten: Er ist schon mit Gedanken bei der Tour de France oder im Sommerurlaub. Am Samstag steht eine weitere schwierige Bergetappe auf dem Programm, das Ziel befindet sich im Skiort Piancavallo.

Am Sonntag endet die 109. Italien-Rundfahrt in Rom auf einem auf die Sprinter zugeschnittenen Rundkurs. Gut möglich, dass sich auf diesen zwei Teilstücken nichts mehr an den Top drei ändert. Neuer Dritter hinter Vingegaard und Gall ist Jai Hindley.

Der Australier kam als Sechster ins Tagesziel und verdrängte damit den Niederländer Thymen Arensmann gesamt auf Platz vier. Gall liegt weiter 4:03 Min. hinter Vingegaard und nun 1:01 Min. vor Hindley





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