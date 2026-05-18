Felix Gall targets top-three finish at Giro d'Italia

Cyclist Felix Gall and his team are making progress in the Giro d'Italia, with Gall setting course for his first podium placement in the general classification and considering his position among the top cyclists in the competition.

Felix Gall , Austrian top-cyclist, shows strong start to first major cycle race, the Giro d’Italia, and is determined to achieve his ambitious goal of a top-three finish.

Gall, who has been third in the overall standings at the end of nine stages, acknowledges Jonas Vingegaard as the best cyclist but remains confident in his ability to perform well. The Dane Vingegaard is the favorite for the overall victory with a margin of 35 seconds over Austrian star Gall. Gall does not regret losing the opportunity to claim stage wins and instead focuses on remaining healthy and performing at his best.

Gall will have to consider his health, the health of other cyclists and the unpredictable nature of cycle racing as he aims to finish in the overall top-three





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