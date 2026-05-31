Felix Gall sichert sich zweiten Platz beim Giro d'Italia

Der Tiroler Radprofi Felix Gall verteidigt den zweiten Gesamtrang beim Giro d'Italia und feiert den größten Erfolg seiner Karriere. Teamchef Luke Roberts lobt seine taktische Cleverness.

Felix Gall steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Tiroler Radprofi verteidigte am Samstag den zweiten Gesamtplatz beim Giro d'Italia, einer der prestigeträchtigsten Rundfahrten im Radsport.

Auf der letzten Etappe in Rom, die traditionell als Paraderunde ohne entscheidende Angriffe gilt, sicherte sich Gall das Podium und bewies damit seine außergewöhnliche Form und taktische Reife. Der 26-Jährige vom Team Decathlon AG2R La Mondiale zeigte über die gesamten drei Wochen eine beeindruckende Konstanz und kämpfte sich durch die anspruchsvollen Bergetappen der Alpen und des Apennin.

Sein Teamkapitän und Decathlon-Sportchef Luke Roberts lobte seinen Schützling ausdrücklich für die clevere Renntaktik und die Fähigkeit, in entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Galls Leistung ist umso bemerkenswerter, als er erst zum zweiten Mal an einer Grand Tour teilnahm und sich gegen etablierte Größen wie Tadej Pogačar durchsetzte, der das Rennen für sich entschied. Der Österreicher zeigte nicht nur bergauf starke Leistungen, sondern auch im Einzelzeitfahren, wo er wichtige Sekunden herausfuhr.

Mit diesem Erfolg katapultiert sich Gall in die Weltspitze des Radsports und weckt Hoffnungen für die Tour de France in den kommenden Jahren. Sein Manager und das Team sind überzeugt, dass er das Potenzial hat, in Zukunft um den Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt mitzufahren. Die österreichische Radsportgemeinschaft feiert diesen Triumph als historischen Moment, denn seit Jahrzehnten hat kein heimischer Fahrer ein solches Resultat bei einem der drei großen Rennen erzielt.

Gall selbst zeigte sich bescheiden im Interview: 'Ich bin überglücklich und habe hart dafür gearbeitet. Der zweite Platz ist ein Traum, der wahr geworden ist. Aber ich weiss, dass ich noch viel lernen kann und werde mich weiter verbessern.

' Sein Fokus liegt nun auf der Erholung und der Vorbereitung auf die nächste Saison, in der er sich noch ambitioniertere Ziele setzen möchte. Die Fachwelt ist sich einig, dass mit Felix Gall ein neues Talent am Horizont des internationalen Radsports aufgetaucht ist, das in den kommenden Jahren für Furore sorgen wird. Seine Fähigkeit, sich auf den langen Anstiegen zu behaupten und in den Schlüsselphasen präsent zu sein, erinnert an die großen Bergfahrer der Vergangenheit.

Dazu kommt eine professionelle Einstellung und ein starkes Team, das ihn optimal unterstützt. Der Giro d'Italia 2024 wird daher nicht nur als Sieg von Tadej Pogačar in die Geschichte eingehen, sondern auch als der Durchbruch von Felix Gall. Die Vorfreude auf die nächsten Grand Tours ist bereits riesig, und viele Experten trauen ihm zu, in Zukunft ganz oben auf dem Podest zu stehen.

Mit diesem zweiten Platz hat sich Felix Gall endgültig in die Elite des Radsports eingereiht und den Grundstein für eine vielversprechende Karriere gelegt. Sein Name wird nun in einem Atemzug mit den Grössten genannt, und die österreichische Sportnation blickt stolz auf diesen Erfolg





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