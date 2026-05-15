Felix Gall schlägt Jonas Vingegaard und plädiert für eigenes Tempo

Felix Gall mit Decathlon-Helfer Gregor Mühlberger macht einen extrem starken Eindruck, während Jonas Vingegaard mit starkem Wind seinen ersten Etappensieg als Tour-de-France-Sieger holt. Felix Gall hat sich im sprintenden Finale geschlagen gelassen, fusst aber sich bis zum Schluss ins Finish kämpft.

Felix Gall , der mittendrin bei der 7. Etappe des Giro d'Italia gerade mit 13 Sekunden Rückstand Jonas Vingegaard geschlagen hat, hat sich damit vorläufig auf Platz drei der Gesamtwertung befördert und einen großen Sprung zur Führung verpasst.

Vingegaard feierte zum ersten Mal einen Etappensieg in dieser Tour, während Gall einen sehr starken Eindruck machte. Vingegaard zeigte sich beeindruckt von Gall und zeigte Respekt vor diesem bedeutenden Rivalen. Gall zeigte sich sehr zufrieden mit der erkämpften ersten schweren Etappe und sieht darin viel Selbstvertrauen. Auch Mühlberger, der bis sechs Kilometer vor dem Ziel in der Spitzengruppe mitging, hat einen ausgezeichneten Auftritt gezeigt und Etappensieg gefeiert.

Dem Titelverteidiger Afonso Eulalio conceded an Aufholer in der Gesamtwertung, der Vingegaard nun als Zweiter verfolgte





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