Das Zehngeschoßgebäude am Laurenzerberg 3 ist ein rares Beispiel austrofaschistischer Hochhausarchitektur in Wien. Architekt Felix Angelo Pollak schuf 1934 ein Bauwerk, das lange unbemerkt blieb, aber historisch hochrelevant ist. Es zeigt die Stadtplanung der Zwischenkriegszeit.

Ein unscheinbares, doch historisch bedeutendes Gebäude an der Adresse Laurenzerberg 3 in Wien ist seit Jahrzehnten ein übersehenes Architekturdenkmal. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um ein rares Exemplar der Gattung Wiener Hochhaus aus der Zwischenkriegszeit, das durch zwei steinerne Löwen an der Fassade gekennzeichnet ist. Zehn Geschoße zählen zu dieser Struktur, die einer besonderen Periode der hiesigen Baugeschichte zuzuordnen ist, nämlich jener unter dem austrofaschistischen Regime. Die Beachtung dieses Gebäudes erscheint umso dringlicher, da es Zeugnis von einer Ära ablegt, in der eine autoritäre Stadtregierung die Idee der autogerechten Stadt vorantrieb.

Architektur des Zehngeschoßers an der Laurenzerberg Straße

Der Wiener Architekt Felix Angelo Pollak initiierte das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen Leo Kammel im Jahr 1934. Sie setzten als ersten Ausweis der neuen Bauwelt diesen Zehngeschoßer an den Laurenzerberg. Die Fachzeitschriften der damaligen Zeit bewerteten das Bauwerk sehr positiv. Die Zeitschrift "Die Stunde" verkündete im September 1936, der kleine Wolkenkratzer werde dem Gebiet um die Schwedenbrücke herum ein einprägsames Antlitz geben. Diese Erwartungshaltung unterstreicht die Intention der Architekten, ein markantes Gebäude zu erschaffen, das sich von der umgebenden Bebauung abhebt.

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Zeitgenössische Kritik zur Form der Romantik

Die Fachzeitschrift "Österreichische Kunst" erkannte in dem Gebäude eine neue Form der Romantik. Sie betonte, dass keine gigantischen Riesendimensionen der Skyline von New York vorlägen. Doch ein Haus mit neun bis zehn Geschoßen, das wie ein Wohnturm alter Zeit aus einer engen Straßenzeile aufragt, wirke weit entfernt von der langweiligen Raumwirkung des Zinshauses der letzten Generation. Die Architekten schufen verschiedene aufgebaute Teile, um eine ansprechende visuelle Wirkung zu erzielen, auch wenn die Dimensionen im Vergleich zu internationalen Skyskylines bescheiden blieben.

Wolfgang Freitag über Wahrnehmung und Architektur

Wolfgang Freitag thematisiert in seiner Kolumne diese Übersehbarkeit des Unübersehbaren. Er stellt fest, dass die Fassade des Hauses keineswegs die Blicke der Passanten diesseits und jenseits des Donaukanals auf sich zog, wie von der zeitgenössischen Presse prophezeit. Seine eigenen Blicke wurden nie auf das Gebäude gelenkt. Hätten nicht die beiden kleinen Löwen als auffälliges Merkmal existiert, wäre er dem Bauwerk noch immer nicht begegnet. Dies verdeutlicht, wie leicht Auffälliges jahrelang der eigenen Aufmerksamkeit entgehen kann, selbst wenn es ein rares Exemplar seiner Art ist.

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Stadterneuerung gegen Widerstand der Bevölkerung

Hinter der Entstehung des Gebäudes stand die Strategie einer Stadtregierung, die auf Beseitigung von Altbeständen setzte. Diese Form der Stadterneuerung erfolgte gegen wachsende Widerstände aus der Bevölkerung. Felix Angelo Pollak und Leo Kammel reagierten auf diesen Kontext mit ihrem Entwurf, der die neuen architektonischen Möglichkeiten der Zwischenkriegszeit nutzte. Das Ergebnis ist ein Bauwerk, das nicht nur Wohnraum bot, sondern auch städtebauliche Signale setzte, die bis heute relevant für das Verständnis der Wiener Stadtentwicklung sind.

Bedeutung für das historische Stadtbild Wiens

Dass es sich bei dem Laurenzerberg 3 nur um ein ganz kleines Hochhaus handelt, mindert seine historische Bedeutung nicht. Zehn Geschoße sind Zehn Geschoße und repräsentieren eine spezifische Ära der Baugeschichte. Die Tatsache, dass das Gebäude von vielen Bewohnern und Besuchern Wiens jahrelang übersehen wurde, ist ein Beleg für die Subtilität der Architektur jener Zeit. Es bleibt ein wichtiges Dokument der austrofaschistischen Ära und der architektonischen Ambitionen der Architekten Felix Angelo Pollak und Leo Kammel im Jahr 1934.