Felicia, schwedische ESC-Sängerin, erlitt Kreislaufkollaps während des Finales in Wien

Felicia, die schwedische ESC-Sängerin, erlitt einen Kreislaufkollaps während des Finales in Wien. Sie hatte aufgrund dehydrierter Zustand und mangelnder Flüssigkeitszufuhr einen plötzlichen Blutdruckabfall. Die Leiterin des schwedischen ESC-Teams bestätigte den Fall.

Felicia , die schwedische ESC -Sängerin, erlitt einen Kreislaufkollaps während des Finales in Wien . Sie hatte aufgrund dehydrierter Zustand und mangelnder Flüssigkeitszufuhr einen plötzlichen Blutdruckabfall. Die Leiterin des schwedischen ESC -Teams bestätigte den Fall.

Felicia äußerte sich später in einer Stellungnahme, dass sie aufgrund extrem heißer Temperaturen im Greenroom schwindelig geworden war und später durch das medizinische Personal geholfen wurde. Sie war gut gelaunt und bereit für den Tag





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