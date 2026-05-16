Felicia erkämpfte sich am Eurovision Song Contest 2023 einen vorentscheidenden Sieg und bereichert das europäische Musik-Finale mit ihrerUnique-Art und Message. -- Mehr Infos: https://www.escportal.com/news/f Swedish participant Felicia collapses after dehydration in ESC https://www.aftonbladet.se/sport/insport/article23241310.xsx Aftenposten

Die schwedische Teilnehmerin am Song Contest, Felicia , hat im Laufe des Tages an Dehydrierung erkranken und nach der Generalprobe einen Kreislaufkollaps erlitten.



Felicia , die schwedische Singer-Songwriter mit Abba-Näherungen, trat am Eurovision Song Contest mit dem Elektro-Popsong "My System" an und trug dabei eine schwarze Spitzenmaske über Mund und Nase.

Das letzte Management wird auch mit dem österreichischen Sender ORF in Kontakt gesetzt haben, da die heiße Arena für Felicia keine gute Vorbereitung auf die Show war





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ESC Eurovision Song Contest Felicia Sweden Circulatory Collapse Dehydration Greenroom Laser Show Mask

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Steirer lässt sich extravagant und schrill in ESC-Finale kleidenDer Schauspieler und ESC-Gewinner Alexander Ostrowski lässt sich in den ESC-Finale extravagant und schrill kleiden. Er trägt auffällige Disco-Overalls und trägt einen knallroten Federmantel mit gelben und schwarzen Federn.

Read more »

Cosmó muss im ESC-Finale als allerletzter Act ran!Redakteurin Stars, Society & Lifestyle. Seit 2011 bei krone.at. Schwerpunkte: Heimische und internationale Stars und Events, TV, Royal-Berichterstattung und Lifestyle.

Read more »

Esc-Mobbing, Parolen und Wut - Kritiker klinkt vor Wut auf die ESC-TeilnehmerEin Kritiker äußert Misgerechtlichkeit gegenüber den ESC-Teilnehmer und macht die ESC-Teilnehmer kalt vor Wut. Er beschwert sich darüber, dass nur eine Minderheit des ESCs interessiert sei, während andere Inhalte wie Volksmusik und Heavy Metal continguts Geld aus Steuergeldern finanziert würden. Außerdem beklagt er Parolen und Wut in Richtung der ESC-Teilnehmer.

Read more »

Felicia vom ESC-Team sucht Hilfe:artist_name_not_provided_yet_for_searchDer Vorfall ereignete sich kurz nach dem ESC-Finale in Wien.

Read more »