Der FC Porto gewinnt in der Champions League knapp bei Feyenoord. Ein Fehler der Torlinientechnologie sorgte in der Schlussphase für Verwirrung und Chaos.

In der Champions League gab es am Dienstagabend kuriose Szenen in Rotterdam. Der FC Porto feierte einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam, der jedoch von technischen Problemen überschattet wurde. Die Uhr des Schiedsrichters signalisierte plötzlich einen Treffer für die Niederländer, obwohl der Ball die Torlinie nicht vollständig überschritten hatte. Diese Fehlentscheidung der Technik sorgte für massive Aufregung im Stadion und vor den Bildschirmen.

Spielverlauf und der eigene Fehler

Die Portugiesen waren bereits in der zweiten Spielminute in Führung gegangen. Nach einer Vorarbeit von Oskar Pietuszewski erzielte Victor Froholdt am kurzen Pfosten die Führung. Dabei half der Feyenoord-Profi Oussama Targhalline unglücklich mit, da er den Ball fälschlicherweise ins eigene Tor abfälschte. Dieser Treffer war der einzige, der im Spiel tatsächlich zählte und der Entscheidung des Videoassistenten standhielt.

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Im weiteren Verlauf des Spiels dominierte Feyenoord vor allem nach dem Seitenwechsel. Die niederländische Mannschaft drängte stark auf den Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder an der starken Leistung des Porto-Schlussmanns Diogo Costa. Dieser verteidigte mehrere gefährliche Situationen und verhinderte so ein frühzeitiges Ausgleichstor. Trotz der Drucksituationen von Feyenoord blieb der Vorsprung der Portugiesen bestehen.

Konfusion durch fehlerhafte Uhranzeige

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse dramatisch. Nachdem Feyenoord zuvor noch die Latte getroffen hatte, lenkte Diogo Costa in der 88. Minute einen Kopfball von Nacho an die Stange. Der Ball prallte zurück ins Spiel, doch plötzlich signalisierte die Uhr des bosnischen Unparteiischen Irfan Peljto einen Torerfolg für die Hausherren. Diese Anzeige sorgte für massive Verwirrung, da der Ball die Linie nicht vollständig überschritten hatte.

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Ausgerechnet die Technologie, die eigentlich für Klarheit bei derartigen Szenen sorgen soll, verursachte Chaos. Der Videoassistent griff umgehend ein und korrigierte die fehlerhafte Anzeige der Schiedsrichter-Uhr. Es wurde bestätigt, dass der Treffer nicht zählte. Die Portugiesen durften aufatmen, da die Technik trotz der anfänglichen Fehlanzeige am Ende richtig stand. Die genaue Ursache für den Fehler der Uhr blieb zunächst offen.

Wichtige Punkte für die Play-off-Chancen

Die Portugiesen brachten den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit. Nach dem Schlusspfiff durften sie im Rotterdamer De Kuip über die drei wichtigen Punkte jubeln. Mit nunmehr sechs Zählern rückte die Mannschaft von Trainer Francesco Farioli vorübergehend auf einen Play-off-Platz in der Königsklasse vor. Dieser Sieg ist ein wichtiger Schritt in der Gruppenphase.

Die Kontroverse um die Torlinientechnologie wird die Debatte über die Zuverlässigkeit moderner Hilfsmittel im Fußball wahrscheinlich weiter anheizen. Obwohl der Videoassistent den Fehler korrigierte, blieb die kurze Anzeige eines nicht gültigen Tors ein ungewöhnliches Erlebnis. Der FC Porto konnte sich dennoch über den Auswärtserfolg freuen und hat die Motivation für die weiteren Spiele gestärkt.

Feyenoord Rotterdam bleibt trotz der Niederlage motiviert. Die Mannschaft zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung, konnte den Anschlusstreffer aber nicht erzielen. Die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde bleiben bestehen, wenn die nächste Spiele gewonnen werden. Der Fokus liegt nun auf der schnellen Aufarbeitung des Spiels und der Verbesserung der Chancenverwertung.

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Die UEFA wird den Vorfall wahrscheinlich analysieren, um solche technischen Probleme in Zukunft zu vermeiden. Die Zuverlässigkeit der Systeme ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit des Sports. Fans und Vereine erwarten eine transparente Erklärung für das Verhalten der Uhr in der 88. Minute. Bis dahin steht der FC Porto als klare Sieger dieses spannenden Champions-League-Spiels fest.