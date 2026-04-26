Fehlalarm: Vorspiegelung falscher Tatsachen bei Nottüröffnung

Die Feuerwehr Pottenstein wurde am Samstagabend zu einer vermeintlichen Nottüröffnung gerufen, die sich als Täuschung herausstellte. Ein Mann hatte fälschlicherweise angegeben, Kochgut auf dem Herd zu haben, um die Tür öffnen zu lassen. Der Missbrauch des Notrufs ist strafbar.

Am Samstag, den 25. April 2025, um 23:50 Uhr, erhielt die Feuerwehr Pottenstein über die Bereichsalarmzentrale Baden einen Alarm zur Durchführung einer Nottüröffnung unter dem Hinweis 'Kochgut am Herd'.

Dieser Einsatz, der kurz vor Mitternacht erfolgte, stellte sich jedoch schnell als Fehlalarm heraus. Bei Ankunft am Einsatzort trafen die Feuerwehrleute auf einen jungen Mann, der behauptete, seinen Wohnungsschlüssel verloren zu haben. Die erste Einschätzung des Einsatzleiters zeigte jedoch Unstimmigkeiten in der Darstellung des Mannes auf. Seine Aussagen waren widersprüchlich und ließen den Verdacht aufkommen, dass die gemeldete Gefahrensituation nicht der Wahrheit entsprach.

Um die Situation umfassend zu klären und die Hintergründe zu ermitteln, wurde umgehend die Polizei hinzugezogen. Nach eingehender Beratung mit den Polizeibeamten vor Ort, die die Lage ebenfalls bewerteten, wurde die Entscheidung getroffen, die Tür zu öffnen. Da das Türschloss gesichert war, war ein Aufbohren des Türzylinders durch Fachpersonal unumgänglich, um Zugang zur Wohnung zu erhalten. Die anschließende Überprüfung der Wohnung bestätigte die anfänglichen Zweifel.

Es befand sich keinerlei Kochgut auf einem Herd, da die Wohnung überhaupt keine Herdplatte besaß. Der Notruf war somit bewusst unter Vorspiegelung falscher Tatsachen abgesetzt worden. Diese vorsätzliche Täuschung stellt nicht nur eine unnötige Belastung für die Einsatzkräfte dar, sondern ist auch strafbar. Die Feuerwehr Pottenstein betont eindringlich, dass der Notruf 122 ausschließlich für echte Notfälle reserviert ist.

Das Missbrauchen dieser Notrufnummer durch das Vortäuschen eines Notfalls kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Für Türöffnungen, die nicht durch eine unmittelbare Gefahrensituation begründet sind, sollte stets ein professioneller Schlüsseldienst beauftragt werden. Dieser verfügt über die notwendige Expertise und das entsprechende Werkzeug, um die Türöffnung fachgerecht und ohne unnötige Risiken durchzuführen. Die Feuerwehr ist für lebensbedrohliche Situationen und die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben zuständig und sollte nicht für Aufgaben missbraucht werden, die anderweitig gelöst werden können.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen und der Türöffnung kehrten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Pottenstein mit dem Tanklöschfahrzeug (TANK‑1) und dem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie insgesamt zehn Personen zur Feuerwache zurück. Dort wurde die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt, um für zukünftige Einsätze gerüstet zu sein. Die Feuerwehr Pottenstein appelliert an die Bevölkerung, verantwortungsbewusst mit dem Notruf umzugehen und diesen nur in tatsächlichen Notfällen zu wählen. Falsche oder unbegründete Alarmierungen binden wertvolle Ressourcen und können im Ernstfall die Hilfe für tatsächlich gefährdete Personen verzögern.

Die unnötige Beanspruchung der Einsatzkräfte stellt eine erhebliche Belastung dar und gefährdet deren eigene Sicherheit. Die Feuerwehr Pottenstein setzt sich für den Schutz der Bevölkerung ein und ist jederzeit bereit, in Notfällen zu helfen, jedoch ist die Unterstützung der Bevölkerung durch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Notruf unerlässlich. Die Konsequenzen für den Missbrauch des Notrufs können von einer Anzeige bis hin zu einer erheblichen finanziellen Belastung für den Verursacher reichen





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