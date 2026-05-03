Fehlalarm in Stadl-Paura: Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Waldbrand aus

Die Feuerwehr in Stadl-Paura wurde am Samstagabend zu einem vermeintlichen Waldbrand alarmiert. Nach intensiver Suche mit einer Drohne stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Straße war zeitweise gesperrt.

In Stadl-Paura im Bezirk Wels-Land wurde die Feuerwehr am Samstagabend zu einem vermeintlichen Waldbrand in der Nähe der B144 Gmundener Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte wurden über einen Waldbrand in einem weitläufigen Waldstück im Gemeindegebiet informiert.

Aufgrund der schwierigen Wasserversorgungslage und der hohen Waldbrandgefahr wurde unverzüglich eine weitere Feuerwehr hinzugezogen. Vor Ort konnte zwar eine Rauchwolke wahrgenommen werden, doch der Ursprung blieb zunächst unklar. Der Geruch nach verbranntem Gummi und Reifenspuren auf der B144 ließen die Einsatzkräfte jedoch vermuten, dass es sich nicht um einen Waldbrand handelte. Zur weiteren Klärung wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera angefordert, die rund 7.000 Quadratmeter des betroffenen Bereichs abflog.

Nach der Überprüfung konnte Entwarnung gegeben werden, da keine Brandherde gefunden wurden. Die B144 Gmundener Straße war während des Einsatzes zwischen Roitham am Traunfall und Stadl-Paura für etwa eineinhalb Stunden nur eingeschränkt befahrbar. Feuerwehr und Polizei leiteten den Verkehr abwechselnd an der Einsatzstelle vorbei. Die Ursache für den Rauch war vermutlich ein technischer Defekt an einem Fahrzeug, der zu einer Rauchentwicklung führte.

Die Einsatzkräfte konnten den Vorfall ohne größere Schäden beenden und die Straße wieder freigeben. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, bei solchen Vorfällen ruhig zu bleiben und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Die Feuerwehr betonte die Bedeutung von Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere in Zeiten erhöhter Waldbrandgefahr. Der Einsatz zeigte einmal mehr, wie wichtig eine schnelle und koordinierte Reaktion der Rettungskräfte ist, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und anderen Einsatzkräften verlief reibungslos und führte zu einem erfolgreichen Abschluss der Operation. Die Bevölkerung wurde darüber informiert, dass bei Verdacht auf Brände oder andere Gefahrenlagen sofort die Notrufnummer 122 oder 133 gewählt werden sollte. Die Einsatzkräfte danken der Bevölkerung für ihre Geduld und Verständnis während der Maßnahme





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