FE Business Parks: Gewerbeimmobilien mit stabiler Rendite und nachhaltiger Infrastruktur

Thomas Brettenthaler von FE Business Parks erklärt das Modell kleinstrukturierter Gewerbehallen in Österreich. Investitionen ab 200.000 Euro bieten Renditen von fünf Prozent bei starker Mieterbasis.

FE Business Parks positionieren sich als spezialisierter Anbieter für kleinstrukturierte Gewerbeflächen im österreichischen Markt. Das Unternehmen bietet sowohl Kauf- als auch Mietmodelle für moderne Halleneinheiten an, die gezielt auf die Bedürfnisse von Handwerkern, Spezialbetrieben und Investoren zugeschnitten sind. Im Fokus steht dabei eine sichere Kapitalanlage mit soliden Erträgen und langfristiger Stabilität durch diversifizierte Mieterstrukturen.

Konzept und technische Ausstattung der Gewerbeeinheiten

Thomas Brettenthaler als Verantwortlicher beschreibt das Kernkonzept als Aufteilung großer Hallen in kleinere, eigenständige Einheiten. Pro Bauabschnitt entstehen Gebäude mit einer Gesamtfläche von etwa 1.500 Quadratmetern. Diese Struktur wird in zehn bis fünfzehn separate Einheiten zerlegt, wobei jede Einheit einen eigenen Brandabschnitt bildet und haustechnisch vollständig erschlossen ist. Diese architektonische und technische Aufteilung gewährleistet maximale Flexibilität und Sicherheit für die ansässigen Betriebe.

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Die physischen Eigenschaften der Hallen sind auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt. Die Konstruktion besteht aus massivem Beton, die Deckenhöhe beträgt exakt 6,50 Meter. Jeder Raum ist beheizt und verfügt über eine Starkstromversorgung. Die Betriebsinhaber können die Innenräume nach ihren spezifischen betrieblichen Anforderungen gestalten und eigene Investitionen in den Ausbau tätigen. Diese Individualisierung fördert langfristige Mietverhältnisse, da sich Unternehmen physisch mit ihrem Standort verbunden fühlen.

Investitionsparameter und finanzielle Kennzahlen

Die Investitionssummen für den Erwerb einer parifizierten Halleneinheit samt zugehörigem Grundanteil liegen zwischen 200.000 Euro und zwei Millionen Euro. Käufer werden dabei Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft und übernehmen die Verwaltungsfunktionen teilweise durch das Unternehmen. Die aktuelle Nettorendite liegt bei etwa fünf Prozent. Zu den Käuferkategorien zählen Stiftungen, Family Offices, vermögende Privatpersonen sowie Unternehmen mit bestehenden Immobilienportfolios. Das Unternehmen selbst übernimmt die Verwaltung der Immobilien für die Anleger.

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Marktstabilität und Mieterstruktur

Rund 300 Betriebe sind derzeit in den Parks von FE Business Parks angesiedelt. Die Mieterstruktur ist diversifiziert und umfasst viele Handwerksbetriebe aus der Elektro-, Maler- und Schweißtechnik. Hinzu kommen Lebensmittelbetriebe, Sondermaschinenbauer sowie Unternehmen aus der Umwelttechnik. In den vergangenen zwei Jahren verzeichnete das Unternehmen lediglich zwei Konkurse unter den Mietern. Diese geringe Ausfallrate bestätigt die Stabilität der angesiedelten Wirtschaftszweige und die robuste Qualität des Standortes.

Standortsuche und nachhaltige Energiekonzepte

Die Expansion erfolgt strategisch in ganz Österreich, wobei das Einvernehmen mit Gemeinden oberste Priorität hat. Für die Standortsuche sind flache und leistbare Grundstücke essenziell, da die Gebäude ebenerdig errichtet werden. Ein erfolgreiches Beispiel für die Attraktivität abseits von Autobahnen ist der Standort Timelkam, der vollständig verkauft und vermietet ist. Für Anleger ist die geografische Lage ein entscheidendes Kaufkriterium. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit durch Photovoltaik und gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, die den Strom vor Ort erzeugen.

Verkaufsverteilung und Zukunftsausblick

Das Heizkonzept basiert auf Betonkernaktivierung und Luftwärmepumpen, wobei dort verfügbar Nah- oder Fernwärme integriert wird. Aktuell kaufen Eigennutzer rund 80 Prozent der Immobilien, während die restlichen 20 Prozent vermietet und anschließend an Investoren verkauft werden. Der Anlegerbereich soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Wer mehrere Einheiten besitzt, kann sein Investment auf unterschiedliche Mieter verteilen und somit das Risiko streuen. Diese Strategie zielt auf eine langfristige Werterhaltung und stabile Cashflows ab.