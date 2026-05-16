FCB Linzer Geschäftsführer hofft auf Wiederaufstieg in Bundesliga

Der Präsident des FCB Linzer hat nach dem 0:3-Niederkommen gegen den GAK am Samstag betont, dass die Basis, die sie aufgebaut hat, die Grundlage ist, dass sie nächste Saison den Aufstieg schaffen wird.

Der Verein hat sich in den letzten drei Jahren sehr verändert. Es ist ein sehr sadischer und trauriger Tag, sagte Peschek am Samstag nach dem 0:3-Niederkommen gegen den GAK.

Ich bin aber überzeugt, dass die aus dem letzten Jahr stammende Basis die Grundlage ist, dass wir nächstes Saison den Aufstieg schaffen werden. Blau-Weiß war 2023 genau mit der Eröffnung des neuen Stadions am Donaulände in die höchste Liga aufgestiegen und die meisten Plätze waren sehr gut ausgelastet. Meine Meinung ist, dass der FC Blau-Weiß Linz in der Bundesliga schon den Wert gesehen hat. Ich bin auch der Meinung, dass er wieder dorthin gehört





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