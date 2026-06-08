FCAS gescheitert: Deutschland und Frankreich geben Kampfjet-Projekt auf

Das gemeinsame deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS ist endgültig gescheitert. Kanzler Merz und Präsident Macron haben nach dem gescheiterten Ausgleich zwischen Dassault und Airbus beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Die Zukunft der europäischen Luftkampffähigkeit ist ungewiss.

Das milliardenschwere deutsch-französische Rüstung sprojekt Future Combat Air System ( FCAS ) zur Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjet s ist gescheitert. Wie am Montag aus deutschen Regierungskreisen bekannt wurde, sind Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron zu der Einschätzung gelangt, dass die beteiligten Unternehmen Dassault Aviation und Airbus Defence and Space keine Einigung über die Arbeitsanteile und Patentrechte erzielen konnten.

Nach jahrelangen Verhandlungen und wiederholten Vermittlungsversuchen durch die politische Führung beider Länder steht nun fest: Ein gemeinsamer deutsch-französischer Kampfjet wird nicht gebaut werden. Stattdessen sollen die Nationen eigene Wege gehen, während das übergeordnete Konzept einer Combat Cloud - ein Verbund aus bemannten Flugzeugen und unbemannten Drohnen - weiterhin gemeinsam entwickelt werden soll. Der deutsch-französische Ministerrat, der Mitte Juli in Deutschland stattfinden wird, soll einen Arbeitsplan mit weiteren gemeinsamen Rüstungsprojekten vorlegen, um die militärische Kooperation nicht vollständig abreißen zu lassen.

Das FCAS-Projekt war als hochkomplexes europäisches Luftkampfsystem konzipiert, das ab den 2040er-Jahren die aktuellen Kampfjets Eurofighter (Deutschland) und Rafale (Frankreich) ersetzen sollte. Es galt als Antwort auf US-amerikanische Rüstungsentwicklungen wie den F-35 und als Symbol europäischer Souveränität. Doch die Spannungen zwischen Dassault und Airbus waren unüberbrückbar: Der französische Konzern bestand auf einer Führungsrolle bei der Flugzeugzelle und den sensiblen Technologien, während Airbus auf eine paritätische Aufteilung der Arbeiten und geistigen Eigentumsrechte pochte.

Besonders die Frage der Nutzungsrechte für neu entwickelte Technologien - etwa für Tarnkappeneigenschaften oder Sensorfusion - blockierte jede Annäherung. Hinzu kamen unterschiedliche operative Anforderungen: Frankreich benötigt einen trägergestützten, atomwaffentauglichen Jet, während Deutschland auf Interoperabilität mit NATO-Partnern und niedrigere Kosten achtet. Diese Differenzen waren letztlich nicht in einem gemeinsamen Flugzeug zu vereinbaren. Die politische Dimension des Scheiterns ist beträchtlich.

FCAS galt als Prestigeprojekt der deutsch-französischen Zusammenarbeit und sollte die europäische Verteidigungsintegration vorantreiben. Nun zeichnet sich ab, dass zwei separate Flugzeuge unter einem gemeinsamen Steuerungssystem entwickelt werden. Dassault plant die Weiterentwicklung der Rafale zur Rafale F5, möglicherweise in Kooperation mit europäischen Partnern. Airbus hingegen sondiert Optionen: Eine Kooperation mit dem schwedischen Saab-Konzern (Gripen) oder ein Beitritt zum britisch-japanisch-italienischen Global Combat Air Programme (GCAP) sind im Gespräch.

In Berlin betont man, dass dies nicht das Ende der Rüstungskooperation mit Paris bedeute. Man werde nun auf andere gemeinsame Projekte setzen, etwa im Bereich der Drohnen, der Cyberverteidigung oder der nuklearen Teilhabe. Dennoch bleibt die Frage, ob Europa ohne einen gemeinsamen Kampfjet langfristig seine sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit bewahren kann. Die Entscheidung zeigt auch, dass nationale Industrieinteressen und technologische Souveränität oft schwerer wiegen als politische Symbolik





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