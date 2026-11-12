FC Sulz 1b führt 3. Landesklasse nach starker Herbstserie

Die zweite Kampfmannschaft des FC Sulz dominiert die 3. Landesklasse. Mit der besten Offensive und Defensive sowie Trainer Benjamin Egger setzt das Team auf den Aufstieg nach acht Jahren.

Die zweite Kampfmannschaft des FC Sulz hat die 3. Landesklasse in ihrer Hand. Nach einer dominanten Herbstserie führt das Team aus dem Vorarlberger Sulz die Tabelle an. Trainer Benjamin Egger und seine Spieler haben die bittere Enttäuschung der Vorsaison verarbeitet. Nun gilt das Ziel eindeutig dem Aufstieg.

Statistische Dominanz im Vorarlberg

Die Zahlen unterstreichen die Überlegenheit des FC Sulz. Mit vierundvierzig Punkten nach vierzehn Spielen liegt die Mannschaft an der Spitze. In den letzten sechs Partien gelangen fünf Siege und ein Unentschieden. Die Offensive ist mit vierzigsieben Treffern die treffsicherste der gesamten Liga. Gleichzeitig kassierte die Defensive nur achtzehn Gegentore. Das ist die beste Bilanz im untersten Amateurligabereich.

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Die Heimstärke ist dabei entscheidend für die Tabellenführung. Seit siebzehn Heimspielen in Folge ist das Team ungeschlagen. Dies gilt über mehrere Spielzeiten hinweg. Die Sulner sind auf eigenem Boden kaum zu bezwingen. Diese Konstanz gibt dem Team große Sicherheit für die kommende Rückrunde.

Luis Schnetzer und Trainerstrategie

Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg ist Luis Schnetzer. Der Angreifer steht mit dreizehn Treffern an der Spitze der Torschützenliste. Sein Torverhältnis ist entscheidend für den Tabellenstand. Doch der Erfolg des FC Sulz basiert auf mehr als nur Individualleistungen. Das Team setzt konsequent auf Nachwuchs und eingespielte Strukturen.

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Trainer Benjamin Egger hat rund zwanzig Akteure im Stammkader. Diese Konstanz auf dem Platz ist für eine zweite Mannschaft besonders bemerkenswert. Im vergangenen Jahr endete die Saison trotz Punktgleichheit dramatisch ohne Aufstieg. Diese Enttäuschung nutzte die Truppe als Antrieb. Statt lange zu reflektieren, liefert das Team Woche für Woche ab.

Neue Verstärkungen und Zukunft

Mit Mario Lescher kommt ein wertvoller Akteur ins Team. Der Spieler wollte nicht mehr für die erste Elf des Vereins auflaufen. Er verstärkt nun die Kampfmannschaft 1b. Dazu kamen in der Herbstserie fast dreißig junge Spieler. Sie erhielten Spielpraxis im Rahmen des Aufbaus.

Die Tabelle führt noch zum Aufstiegsticket. Doch die Leistung zeigt Potenzial. Der FC Sulz hat acht Jahre in dieser Liga verbracht. Der Rückschlag im Jahr zuvor wurde überwunden. Die aktuelle Serie zeugt von Reife. Der Aufstieg erscheint nun greifbar nahe für das Team aus Sulz.