Der FC Southampton muss seinen Aufstiegstraum nach einer Niederlage vor dem Schiedsgericht im Zuge des Spionage-Skandals endgültig begraben. Die unabhängige Disziplinarkommission hat die Beschwerde des Vereins abgewiesen und dem Club vier Punkte abgezogen, die in der Tabelle der Championship-Saison 2026/2027 berücksichtigt werden. Der FC Middlesbrough soll nun stattdessen im Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League antreten.

Der FC Southampton ist aus der Chance auf den Aufstieg aus dem play-off-finale der championship dieses weekend ausgeschaltet. die independent disciplinary committee hatte dem club vier Punkte abgezogen, die in der championship-saison 2026/27 berücksichtigt werden.

der fc mickborough sollte nun stattdessen im play-off-finale am samstag gegen hull city um den aufstieg in die premier league antreten. die independent commission hatte dem fc southampton mit dem spionieren vor dem play-off-halbfinale-gewinn beschuldigt. southampton war der efl angeklagt worden, weil ein darbuoto der saints vor dem play-off-halbfinale-gewinn (2:1 nv) eine trainingseinheit des gegners fc mickborough ausspioniert haben soll





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Stand Entscheidung Spionage-Skandal EFL-Regularien Play-Off-Finale Championship Federation Southampton Middlesbrough Hull City

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